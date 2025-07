Foto: ACERVO PESSOAL Com Luís Campos, O Pai Eterno

A data certa de quando esta coluna saiu pela primeira vez na Gazeta é 13 de agosto.

Quando bati na porta da Gazeta, Luís Campos logo encampou a ideia, encontrando forte oposição dos demais diretores.

Luís defendia que o jornal tinha público, mas não era lido no Ideal Clube.

Olavo Araújo, José Afonso Sancho e Antônio Brasileiro eram todos contra, por considerar o matutino um órgão muito viril para abrigar coluna social.

Porém, Luís, que era o editor-chefe, insistiu em seu ponto de vista.

Era uma quarta, e estreei no sábado, tendo Adísia Sá batido à máquina meu material, que, em princípio, saía três vezes por semana, porém, logo abafou a banca, passando para dia sim e outro também.

AUSÊNCIAS

Dr Eduardo Gurgel, ao fazer uma refeição no restô do Palace, hoje Associação Comercial, notou duas ausências no Painel da Memória.

O sogro José Raimundo Gondim e o fundador do hotel, Efren Gondim, foram esquecidos.

GENGIBRE MILAGROSO (1)

Ao contrário do que muitos imaginam, o gengibre não é uma raiz, mas sim um tubérculo, como a batata.

Utilizado há mais de três mil anos para enfrentar diversos males.

GENGIBRE MILAGROSO (2)

O chá de gengibre com suco de limão.

É uma aposta certeira para quem pretende emagrecer.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 26 de julho: Andréa Delfino, desembargadora .... Débora Dall'Olio, consorte da família das lavanderias .... Ruben Furlani, que foi, durante algum tempo, nosso companheiro aqui no Cumbuco, com casa à beira-mar .... Elisa Figueiredo, que matrimoniou no clã de Jacarecanga .... Sônia Uchoa, cuja união, depois desfeita, com Alfredo Couto, aconteceu na Torre do Iracema .... Raimundo Padilha, o Pai da Bolsa de Valores .... Ticiana Albuquerque, mulher do Leopoldo.

BON MOT