Lições de Hemingway

De Ernest Hemingway: Gosto de ouvir. Aprendi muita coisa ouvindo cuidadosamente. Acontece que a maioria das pessoas nunca ouve.

O homem nunca deve se pôr em posição em que perca o que não pode se dar ao luxo de perder.

Se pensarmos um pouco nisso, as pessoas boas são sempre pessoas alegres.

O homem que começou a viver mais seriamente por dentro, começa a viver mais singelamente por fora.

O homem de caráter poderá ser derrotado, porém, jamais destruído.

GENGIBRE MILAGROSO (3)

O poder que o gengibre tem de nutrir o coração nada mais é do que ingerir os alimentos certos.

Para que o sangue leve consigo os nutrientes essenciais para a saúde, distribuindo por todo o corpo.

GENGIBRE MILAGROSO (4)

Para que tenha qualidade de vida e que o gengibre tenha um efeito positivo.

Deve aliar o seu uso a uma alimentação saudável e prática de exercícios.

TODO CUIDADO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais de sete milhões de pessoas.

Morrem vítimas de infarto, e mais seis milhões, de acidentes vasculares cerebrais.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 28 de julho: Marcus Siqueira Campos, que formou na roda verde do Ivens Dias Branco .... Ítala Ventura, que foi Miss Country, mas não disputou com Emília, impedida pelas freiras da Imaculada .... Roberto Targino, que quando diretor do Ideal, me ensejou receber no Cumbuco o grande ator Raul Cortez, que tinha vindo apresentar as debutantes das Monsenhores.