Tarde sabadina

Foto: acervo pessoal Coronel Gilmar Pires, do Hospital Geral do Exército, recebido pelo médico humanitário Joaquim Gadelha, no Cipó caucaiense

Sendo ele próprio doutor, Joaquim Gadelha chamou dois médicos para a roda formada sabadinamente no Cipó, Álvaro Andrade e José Nelson Lima, que por sinal posaram para esta coluna.

Que também flagrou vários civis, como, por exemplo, João Mota, único varão de meus amigos de primeira Mary, nascida Pontes, e Adalberto.

Pude rever Alfredo Bachá, que formou, pelo menos no início, da roda da Caio Cid.

E Bil Farias, criador do inesquecível bugre Fyber, sem nunca ter explicado por que desistiu.

Ganhei um abraço do Oriel Mota, filho nominado do deputado, cuja passagem pela política envolveu tantas histórias engraçadas.

Pode render ainda mais, pois muito agradável esse encontro com a banda da Banda Mel.

Foto: acervo pessoal O bom português André Rosa, entre Emília Patrício e Ecilda Girão

FILHA ÚNICA

Ao lado do Murilo Câmara, Daniela Gentil meteu a mão na bolsa.

E tirou um retrato da mãe, Lurdes, que, por sinal, aprovou de prima a nova união.

TROCA DE BOLA

Como já disse, aeroporto de Salvador está um horror.

Não sendo normal, mas felicidade, passageiro dispor no placar o portão certo.

MINHA NOTA É DEZ

Os dois locutores-chaves, Lieu e Oliveira, de Sérgio e seus Pontistas, renderam muito bem nas Vitórias da Esperança.

Não podendo ser esquecido pessoal da retaguarda de O POVO-CBN.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 29 de julho: Daisy Machado, viúva do governador que Ceará não teve ....Tereza Cirino, bisneta do lendário coronel Zegentil e ex-primeira-dama da Federação das Indústrias .... Ione Fiúza, arquiteta casada com arquiteto.

BON MOT