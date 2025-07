Eventos, comemor e outras notas

Foto: acervo pessoal Joaquim Gadelha e Álvaro Andrade, um dos jalecos baixantes no Cipó

.

Face à escolha do local, de apontamento aplaudido por todos, Aquarela Sabor e Arte, comemor folhinha de Renato (Juventude) Furtado.

Logo deu evidências de como seria, quer dizer, sobre carretéis, tal o tempo do verbo, mais que perfeito.

Ocorrendo entre generosas rodadas do líquido escocês e cervejotas geladíssimas, porém, dando vez também à vodca, desde que Absolut.

Não se podendo deixar de citar o repasto, protagonizado, sobretudo, por um Joelho de Porco tipo irresistível.

Sendo o nataliciante um dos, patota dos Ciços da Quinderé baixou pro abraço, tais Narcélio Miranda, Sérgio Luz, Thomaz Pompeu, João Gualberto, Genivaldo Melo.

Régis Frota e Aurila, César Almeida e namorada Yasmim Pontes, além de Paulo Porto, tio da dona do restô, Maria Eduarda Ary.

EMPRESTADO

Foi padre Antônio Lima quem celebrou última missa dominical da Matriz da Tabuba.

Sendo vigário do Mucuripe, podemos dizer que costa leste proveu de batina a oeste.

COSTURA

Pois, nos Pontistas do Sérgio, faltou Alessandro no Oliveira.

Enquanto o diligente repórter Horácio, deixou de ser citado.

PACO LEMBRADO

Via Paulo Sérgio Santa Cruz, grandioso Boni me mandou aviso expresso do Rio.

É que hoje O Globo, fundado por Irineu Marinho, pai do dr Roberto, atinge centenário.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 30 de julho: Luiz Irapuan Nobre, advogado, foi meu colega nos Associados .... Rosane Bandeira, cujo marido, Marcos, veterano da Escola Unidos do Natal .... Flávio Wanderley, operador viageiro .... Ana Maria Farias, mulher do Danilo .... Luís Henrique Cintra, fisioterapeuta filho de Jesus, meu leitor diário.

BON MOT