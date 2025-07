Maurício Xerez, entre minhas melhores recordações

Foto: Camila de Almeida - 12/3/2020 Advogado e jornalista ipuense Maurício Xerez

Só agora soube da partida de Maurício Xerez, que trabalhou comigo anos seguidos, tanto na coluna como nas minhas promoções.

Foi fundamental, por exemplo, no grandioso show da Rhodia.

Quando tive que levar dois espetáculos no mesmo domingo no José de Alencar, ambos com casa cheia.

Nessa oportunidade, trouxemos pela primeira vez ao Ceará Caetano Veloso e Gilberto Gil, que inclusive se apresentaram no Ideal do Gustavo Silva.

Nesse mesmo rol, veio Eliana Pittman, com quem dancei no meu programa de televisão, após briga de foice com sua mãe Ofélia, na suíte do Hotel Savanah.

Maurício tem lugar garantido nas melhores recordações de minha vida.

Foto: acervo pessoal Campito Paracampos, vizinho de Chico e Beatriz Philomeno em Jacarecanga, no Don Pepe, entre Maria Helena Guilhon e Messias Cavalcante

CONTAGEM

Me perguntam que idade teria lendário Cabo Anselmo, protagonista maior da Rebelião dos Marinheiros, em 1964.

Se já não partiu, 82.

EM VOGA

Não se pede convite pra amigo.

Ainda menos, em se tratando de casamento.

PONTAPÉ INICIAL

Só dois campeões do mundo participaram do jogo de inauguração do Maracanã, Didi, integrando a Seleção Carioca, e Djalma Santos, a paulista.

Aliás, Didi, mesmo perdendo, marcou o primeiro gol do estádio.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 31 de julho: Gina Pompeu, reitoriza da Unifor .... Valéria Granjeiro, Costa Lima da melhor margem do Rio Jaguaribe .... Bismarck Maia, biprefeito do Aracati .... Maria Alzira Philomeno, matrimoniou-se no clã de Jacarecanga .... Rafaela Goiana, nascida Waterloo .... José Guimarães, verbete do Sociedade Cearense com endereço no Icaraí.

BON MOT