Minhas pizzas favoritas

Reapareci no Fornetto, minha rota das pizzas favoritas, e recebi do chef Daniel, bem alcunhado Prefeito, o costumeiro tratamento excelso.

Envolvendo diversas especialidades dentro do ramo, pizza de bacalhau, pizza de atum, pizza de bacon e um, também delicioso, aperitivo de sardinha.

E por falar em produção, o Roberto do Jangada preparou a pizza branca, que usufruí tantas vezes no italiano da Siqueira Campos, Rio.

Aliás, fui eu que lhe passei a receita, conseguida pelo meu irmão civil Antenor Barros Leal, junto ao chef do Itanhangá, que o tem como freguês no repasto.

Por sinal, como faz sempre, o Antenor deverá vir para o almoço da Escola Unidos do Natal.

Para o qual só não leva adorável Silvinha porque, desde a fundação, só programa cavalheiros para o papo finale do ano.

DIRETRIZES & BASES

Tal estabelece Protocolo pra última quinta do mês.

Biribal comeu frouxo antonte no Ideal, bafejando, desta vez, Socorro Pinheiro.

SANGUE SUBIU

Tendo filha Irene na direção de Fotografias e global Nanego Lira de protagonista.

Rubenilson Bandeira e Marluce baixaram na Meruoca, fito ver de perto rodagem do longa Quando Menos se Espera, Família.

CAÇULA

Francisco Pinheiro, que foi vice de Cid e secretário da Cultura.

Vem de ingressar no Instituto Ceará, sob Seridião Montenegro.

FITAS DE MÁQUINA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, sra Joaquim (Carla) Gadelha, médico humanitário .... Valda e Osmídio Holanda, pura simpatia no natalício de Renato (Juventude) Furtado, no Aquarela Sabor e Arte da Varjota .... Mediante palestra, Elvira Drummond acontece logo mais, às dez, na mensal da União Brasileira de Trovadores, na Casa de Juvenal Galeno.

