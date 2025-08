Currículo fiesta

Foto: acervo pessoal LUÍZA Távora, festa antes de primeira-dama

.

Chá de inauguração da casa de Edmilson e Nicinha Pinheiro, solicitando chapéu pra todas as senhoras, o chá mais elegante de todos os tempos.

Eleição de Glamour-Girl que sagrou Cláudia Meyer.

Jantar de Nicinha e Edmilson Pinheiro para Brasileiro, vilmente atingido por língua quilométrica.

Grande jantar em benefício das obras sociais de dona Luíza Távora, também no Rancho Alegre, que maioria dos convidados ainda não conhecia.

Baile dos irmãos Porto, Márcio e Eugênio, que trouxeram de São Paulo o excepcional cantor David Gordon.

Encontro com Sara Gentil, Rainha da Sociedade, na época já morando no Rio, que foi realizado no salão de festas do Ideal.

Protagonista do Baile da Montanha, de Lauro e Marildes Lopes.

Casório de Branca Batista e Josué de Castro, após repórter ter pedido a mão ao patriarca e grande figura humana Eliseu.

Jantar de Consuelo e Ivens Dias Branco, num dos meus jubileus.

Primeira posse de Virgílio Távora no Governo do Estado, sentando mais de mil no salão do Náutico.

Jantar com orquestra, de Edmilson e Nicinha Pinheiro, que estreavam casa na Praça Portugal.

Promovendo concurso de dança no primeiro Jubileu do Ideal, assessorando o presidente Roberto Ney Machado.

Trazendo o maior cantor da noite carioca, Murilinho de Almeida, para um baile na residência de Alberto e Valdívia Machado, que elegeu Glamour-Girl Zélia Sucupira.

Porta de Livraria: O primeiro, no Náutico, o segundo, no Ideal, o terceiro, no Iate, o quarto, no Country, e o quinto, no Estoril da Tabajaras, todos recordistas em autógrafos.

Oitentenário do tabelião Cláudio Martins, que foi promovido pelo cap José Macêdo, o último, ou um dos últimos, na casa da Tibúrcio Cavalcante.

Coquetel na Torre do Iracema, para o grande e renovador colunista Zózimo Barrozo do Amaral.

Organização do jantar e recepção oferecido pelo governador Adauto Bezerra ao general Milton Tavares, com a presença que não antecipei pra ninguém do santo cardeal Aloísio Lorscheider.

Reencontro do Tamba Trio, que há anos destituído, no Centro de Convenções, sendo que Luizinho Eça, Bebeto e Milito ensejaram a maior noitada de toda minha vida cumbucana, com piano cedido pela primeira-dama de Caucaia, sra Danilo Corrêa.

Gala Rio Branco, que promovi no segundinho do Iracema Plaza, evocando natalício de Sílvia Macêdo.