Filosofia para viver uma boa vida

Foto: acervo pessoal José Roberto Cavalcante e João Mota, no supimpa Almoço Gadelha

Um grande número de autores, entre eles os melhores, afirmou que a Filosofia se divide em três partes, a moral, a natural e a racional.

A primeira põe a alma em ordem. A segunda examina cuidadosamente a ordem natural das coisas.

A terceira indaga o significado próprio das palavras e seus arranjos e provas que impedem falsidade de surgirem os poucos para descolar a verdade.

Essas três partes - a moral, a natural e a racional - têm um objetivo sobre o qual solicitamos nos estender.

Por mais diferentes que sejam entre si, apresentam o mesmo propósito: Ajudá-lo a viver uma boa vida governada pela razão.

As conjecturas filosóficas se encerram agora, avocando uma questão de tempo, em relação à prática filosófica, não no futuro, mas agora mesmo.

GUERRA DA BALANÇA

A partir de hoje, Mônica Arruda tira uma quinzena em spa da Prainha.

Visando baixar sete que ganhou desde pandemia.

VEDETE

Atração gastronômica da semana findante, por conta da Tripa à Fiorentino do Anzio.

Servida no encontro mensal da Comunidade Italiana, sob Marco Boccadoro.

TEMA

Assis Bezerra fala, tarde de hoje, na Academia de Engenharia, sobre drenagem e infraestrutura urbana de Fortaleza.

Tendo de debatedor Francisco Lopes Viana.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 4 de agosto: Meton César, cujo filho Henrique presidente do Náutico, tendo sido também .... Estella Rocha, mulher do Pequeno Ayrton, responsável, com saudoso Tarcísio Tavares, por meu ingresso na televisão .... Lavanery Wanderley, tocador-mor da Apiguana .... Nadja Cabral, primeira-dama do primoroso Ice que Zewaldo nos deu .... Artur Bruno, secretário municipal .... Valéria Lima, Saldanha por pai.

BON MOT

"Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito." (Clarice Lispector, Coleção Oto de Sá Cavalcante)