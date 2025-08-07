(In)sensatez de Simone de Beauvoir

Foto: . Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir: Renunciar ao amor me parece tão insensato como se desinteressar da saúde só porque acreditamos na eternidade.

Diante de um obstáculo que é impossível de superar, a obstinação é estupidez.

Todas as vitórias ocultam uma abdicação .... Querer-se livre é também querer livres os outros.

O casal feliz que se reconhece no amor desafia o universo e o tempo; basta-se, realiza o absoluto.

Às vezes, a palavra pronunciada representa um modo mais acertado de se falar do que o silêncio.

Afirmar que o filho é o fim supremo da mulher tem exatamente o valor de um slogan publicitário.

DIA DO SENHOR

Terceiro da partida do desembargador Eymard Amoreira enseja missa, domingo.

Que Santa Maria manda celebrar, 11 da matina, na Matriz de Nossa Senhora de Lourdes.

TELA NO CARMO

Instituto Ceará leva amanhã, às nove, Ceará Francês.

De Roberto Bomfim e Eduardo Barros.

AUTÓGRAFOS

Médico José Maria Bonfim ocupa, quarta à noite, Salão José Telles, do Ideal, com mais dois.

Biografia do Prof-Dr João Otávio Lobo e A Sacralidade do Templo e a Mística da Evangelização no Ceará - Sécs. XVII e XVIII.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 7 de agosto: Emília Patrício, titularíssima da Quarta-feira Santa .... Socorro Barreira, que foi primeira-dama da Universidade Federal .... Ferruccio Feitosa, ex-secretário do Esporte e Juventude .... Morgana Dias Branco, mulher de irmão civil do repórter .... Jamile Boyadjian, viúva do saudoso Armen .... Flávio Filgueiras, esposou uma Sá Cavalcante.

