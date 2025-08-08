As maiores torcidas

Foto: Acervo OPOVODOC Jornalista José Raymundo Costa

O Globo, através da empresa Ipsos-Ipec, foi pras ruas ouvir em torno de duas mil, fito saber quais maiores torcidas brasileiras.

Aqui, deu empate entre as de Ceará e Fortaleza, que já foi a terceira, em priscas eras, superada pelos que são Ferrim.

Alavancada tricolor se deu graças a hercúleo trabalho do grandioso José Raymundo Costa, a partir da criação do refrão de Clube da Garotada.

Bancando, do próprio bolso, confecção de cem mil cadernos com o escudo e o hino da agremiação na capa e contracapa, respectivamente.

Então, saudoso "Seu" Costa convocou quem mais de direito, Sílvio Carlos, lhe incumbindo da distribuição, de colégio em colégio.

Foto: acervo pessoal Maria Helena, Germanna e Adriana, que armaram tocante mesa pros 90 do pai, Capitão Bosco

TARDE ALENCARINA

A convite da Sociedade Cearense de Geografia e História, sob Vicente Alencar.

Regine Limaverde vai à Casa de Juvenal Galeno, dia 19, falar sobre As Mulheres de Alencar.

FELIZ ACENO

Cruzando com Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha.

Hélio Barros logo manifestou desejo de bisar encontro altamente prazeroso, ensejado por roda de escol.

AL MARE

Delegado Elzo Moreira e Rosângela festejarão natalício dela, dia 24, em cruzeiro pelo Canadá.

Aliás, foram dos que se valeram de escala do Costa Diadema aqui, para se juntar ao dominante grupo de cearenses zarpantes Mediterrâneo afora, incluso o repórter.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 8 de agosto: César Cals, ex-prefeito da cidade .... Antunes Mota, veterano da Unidos do Natal .... Adriana Ferreira Gomes, cunhada do governador que apôs Medalha da Abolição em meu peito .... Jayme Leitão, construtor .... Maurílio Menezes, grande amigo do saudoso Renato Bonfim, que o levou algumas ao Ugarte .... Rita Monteiro, mulher do Paulinho do Colégio.

BON MOT