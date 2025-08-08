As maiores torcidas

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
O Globo, através da empresa Ipsos-Ipec, foi pras ruas ouvir em torno de duas mil, fito saber quais maiores torcidas brasileiras.
Aqui, deu empate entre as de Ceará e Fortaleza, que já foi a terceira, em priscas eras, superada pelos que são Ferrim.
Alavancada tricolor se deu graças a hercúleo trabalho do grandioso José Raymundo Costa, a partir da criação do refrão de Clube da Garotada.
Bancando, do próprio bolso, confecção de cem mil cadernos com o escudo e o hino da agremiação na capa e contracapa, respectivamente.
Então, saudoso "Seu" Costa convocou quem mais de direito, Sílvio Carlos, lhe incumbindo da distribuição, de colégio em colégio.
A convite da Sociedade Cearense de Geografia e História, sob Vicente Alencar.
Regine Limaverde vai à Casa de Juvenal Galeno, dia 19, falar sobre As Mulheres de Alencar.
Cruzando com Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha.
Hélio Barros logo manifestou desejo de bisar encontro altamente prazeroso, ensejado por roda de escol.
Delegado Elzo Moreira e Rosângela festejarão natalício dela, dia 24, em cruzeiro pelo Canadá.
Aliás, foram dos que se valeram de escala do Costa Diadema aqui, para se juntar ao dominante grupo de cearenses zarpantes Mediterrâneo afora, incluso o repórter.
Sexta, 8 de agosto: César Cals, ex-prefeito da cidade .... Antunes Mota, veterano da Unidos do Natal .... Adriana Ferreira Gomes, cunhada do governador que apôs Medalha da Abolição em meu peito .... Jayme Leitão, construtor .... Maurílio Menezes, grande amigo do saudoso Renato Bonfim, que o levou algumas ao Ugarte .... Rita Monteiro, mulher do Paulinho do Colégio.
"VOU LHE DIZER UM GRANDE SEGREDO, MEU CARO. NÃO ESPERE O JUÍZO FINAL. ELE REALIZA-SE TODOS OS DIAS"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.