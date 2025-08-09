Epícuro sobre os sentimento

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Epícuro: Nunca nos encontraremos com a morte, porque enquanto somos, ela ainda não é, e quando ela passa a ser, nós não mais seremos.
As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo.
A propósito de cada desejo, deve-se colocar a questão: Que vantagem resultará, se eu não o satisfizer?
Aquele que melhor goza a riqueza é aquele que menos necessita dela.
Cada um deixa a vida como se tivesse acabado de começá-la.
Vicente Alencar proclamando escorreita atuação de Sílvia Furtado.
Que ultrapassa os trintanos na Fundação Waldemar Alcântara.
É a visita, e não o dono da casa nova.
Quem sugere conhecê-la.
José Augusto Bezerra vem de acrescer ao alentado acervo mais preciosidade.
Primeira edição de Minha Viagem Pitoresca Pelo Brasil, de Maurice Rugendas, século XIX.
Mentor da Constelação Escossial, Jório Júnior aconteceu no almoço do Don Pepe .... Lista nataliciante do Sociedade Cearense, o Livro da Nata, neste sábado, aponta Sheslyda Farias, nora do Roberto e da Lêda Pinheiro, e Breno Falcão, do generoso clã de jalecos.
"O TEMPO NÃO PARA! SÓ A SAUDADE É QUE FAZ AS COISAS PARAREM NO TEMPO"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.