Epícuro sobre os sentimento
Morte, gratidão, desejo, gozo... sob a visão do filósofo
Os sentimentos humanos (Foto: JORM SANGSORN/ADOBE STOCK)
Epícuro: Nunca nos encontraremos com a morte, porque enquanto somos, ela ainda não é, e quando ela passa a ser, nós não mais seremos.

As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo.

A propósito de cada desejo, deve-se colocar a questão: Que vantagem resultará, se eu não o satisfizer?

Aquele que melhor goza a riqueza é aquele que menos necessita dela.

Cada um deixa a vida como se tivesse acabado de começá-la.

Com Marlene e Bosco (Noventão) Dias(Foto: acervo pessoal)
EXCELSA

Vicente Alencar proclamando escorreita atuação de Sílvia Furtado.

Que ultrapassa os trintanos na Fundação Waldemar Alcântara.

EM VOGA

É a visita, e não o dono da casa nova.

Quem sugere conhecê-la.

EXCELÊNCIA

José Augusto Bezerra vem de acrescer ao alentado acervo mais preciosidade.

Primeira edição de Minha Viagem Pitoresca Pelo Brasil, de Maurice Rugendas, século XIX.

FITAS DE MÁQUINA

Mentor da Constelação Escossial, Jório Júnior aconteceu no almoço do Don Pepe .... Lista nataliciante do Sociedade Cearense, o Livro da Nata, neste sábado, aponta Sheslyda Farias, nora do Roberto e da Lêda Pinheiro, e Breno Falcão, do generoso clã de jalecos.

BON MOT

"O TEMPO NÃO PARA! SÓ A SAUDADE É QUE FAZ AS COISAS PARAREM NO TEMPO" Mário Quintana

