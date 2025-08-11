Meu amigo Ariosto Holanda

Foto: Acervo Pessoal Ariosto Holanda, ariostoholanda@terra.com.br

Sob título acima, Alfredo Lopes assim se manifestou em seu livro sobre vida, viagens e pessoas.

Acho Washington DC uma cidade bonita, onde é fácil achar comida boa, e tem muitas atrações interessantes.

Tais grande número de museus e monumentos, e como maior parte da Comissão não falava inglês, fui escalado nas compras.

Fiz uma amizade pessoal com o deputado Ariosto Holanda, em quem, por sinal, a pedido do meu irmão Neno, votei, e não me arrependi.

Devolvo a palavra ao Alfredo: Um dos parlamentares mais idealistas e obstinados que conheci.

Que dedicou o seu mandato à implantação do Ensino Profissionalizante no País, que me encomendou vários trabalhos técnicos.

Foto: acervo pessoal Íris Amaral, da Família Jangada Clube, brindando com champaghe

O CAÇADOR DE ESMERALDAS

Face desencontro com quem ficara de me pegar no hotel em Confins, tomei o táxi na calçada.

E cortei, comendo terra um dia e meio, dois estados, Minas e Bahia.

GENTLEMAN

Quero agradecer ao cidadão da Latam que imediatamente localizou minha sacola, na noite do regresso.

Infelizmente, não gravei seu nome, só sei que se trata de um cavalheiro.

MANUTENÇÃO

Ainda no primeiro semestre do próximo ano, teremos Ibéria direto para Madri.

Mas, me conhecendo como tanto me conheço a mim mesmo, devo continuar ocupando a TAP para Lisboa.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 12 de agosto: General Cristiano Sampaio, atual comandante da Décima Região .... Durval Maia, desembargador trabalhista .... Lívia Canamary, mulher do Aristófanes Júnior, portanto, do clã .... Flávio Vidal.

BON MOT