Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
De Márcio Mendes, em Fica Livre do Teu Mal: O bem que você faz, ninguém pode tirar de você.
Ainda que consigam tirar o seu dinheiro, jamais poderão roubar o verdadeiro fruto de seu trabalho.
Que é a transformação que você gera no mundo, na sua família e no coração de cada pessoa.
Podem até destruir materialmente o que você construiu, porém, não o patrimônio espiritual que deixou.
Dedicação, honradez, comunhão entre as pessoas, partilha etc, jamais imite aquelas pessoas que desanimam por medo de perder aquilo que certamente conseguiriam, se lutassem.
Faça exatamente o contrário: motive-se. Continue dando o melhor de si, que você vencerá.
Lúcio Alcântara elaborando edição fac-similar do jornal O Tagarela, editado há 160.
Que Ex-Quase-Tudo classifica mais atual do que nunca.
Não se convida na rua, nem sendo amigo íntimo.
Espere chegar em casa e telefone.
De volta ontem a São Paulo, após atendimento mensal aqui, endocrinologista Maria Amélia Andrade.
Marca a folhinha dia 18, porém, não virá festejar com os pais, dr Álvaro e Ivanilda.
Segunda, 11 de agosto: Tim Corrêa, morante no mimoso Wai-Wai, partícipe dos folguedos cumbucanos .... Georgiana Guedes, mulher do Joaquim, que teve três mandatos de presidente do Náutico .... José Háteras, esposou Valéria, nascida Weyne .... Licínio Corrêa, ex-comodoro do Iate.
"ONTEM SE FOI. O AMANHÃ AINDA NÃO CHEGOU. TEMOS APENAS HOJE. COMECEMOS"
