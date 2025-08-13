Minha estreia no jornalismo

Foto: Biblioteca Nacional/ Reprodução/ Estadão Notícia da 'Gazeta de Notícias' sobre o carnaval de 1919

Na última segunda, no Programa O POVO da Tarde, na CBN, da Maísa Vasconcelos.

Proclamei que estava chegando a hora, querendo me referir à data em que entrei na Gazeta de Notícias.

Pois foi em 13 de agosto de 1955 que me apresentei ao Luís Campos, editor do matutino, que me acolheu pelo tempo correspondente a uma vida.

Assim, hoje ingresso no Jubileu Diamantino, o jornalista diário mais antigo do mundo.

Que nem o governador Cid Gomes, que me concedeu a Medalha da Abolição, maior honraria do Estado, admitiu acreditar.

PAULICÉIA

Manhã de ontem, chegou ao Pinto Martins, vindo de São Paulo.

Um dos nossos empresários de mais desenvoltura e vocação, Ivens Dias Branco Júnior.

ÚLTIMA SEXTA

Já tem dia, a confra anual da Unidos do Natal.

Como os eventos mais recentes, no Ugarte, 28 de novembro.

ALMAS IRMÃS

Marcando a folhinha na data de hoje, Givaldo Sisnando.

O Edilmo Cunha do Cariri e, como ele, partícipe do meu Guia-Saúde.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 13 de agosto: Joaquim Guedes, com quem colaborei semanalmente às segundas, quando presidente do Náutico .... Conceição Guimarães, primeira-dama da Associação Comercial .... José Maria Bonfim, que sempre faz altaneiras referências sobre colega Régis Jucá .... Sara Aragão, nascida Grangeiro, mulher do Herbert, que foi último presidente lojista do Santa Lúcia .... Marco Oliveira, cujos pais, Nivaldo e Esmeralda, desaparecidos, fizeram, durante anos, os domingos cumbucanos .... Eliane Filgueiras, nascida Sá Cavalcante .... Arnon Bezerra, Quezado do Crato.

BON MOT