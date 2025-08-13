Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
De Sara Lewis: Uma quase vitória pode parecer eterna. O pugilista Bryan Jong-il ficou tão arrasado com a derrota nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.
Que se sentou no ringue, com as mãos na cabeça, e ficou lá por mais de uma hora, depois da luta.
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore conversou comigo sobre uma das mais dolorosas quase vitória.
Conquistar a Presidência, para, no final das contas, depois de uma longa batalha na Suprema Corte.
Notificá-lo de que a vitória não era dele, perguntei-lhe se aquilo o levara a se reinventar, a reforçar seus princípios.
Então, citei um comentário, geralmente atribuído a Winston Churchill: Sucesso é avançar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ele apenas riu.
Quem baixar em Confins, nas Minas Gerais, bem próximo a Belo Horizonte, pretendo essa indicação hoteleira.
O Íbis, onde pernoitei, de excepcional atendimento.
Deixei cem mangos em farmácia de Ilhéus.
Mal cheguei ao hotel, já tinha mensagem do atendente mandando ir buscar.
Quem esteve com o Jassa, o cabeleireiro do Sílvio Santos, foi nosso Bruno Goiana, tal mostrou a coluna de ontem.
Neto do Edison Souza Leão, pernambucano do bolo tradicional.
Quinta, 14 de agosto: Micheline Bezerra, nora do saudoso Orlando, que pertenceu à inesquecível roda da Caio Cid .... Sergei Castro, que tinha a Sandra Gentil como seu modelo capital .... Sandra Costa, cujo marido atua graficamente .... José Luiz da Silva .... Nara Moura.
"EU NÃO SOU ARROGANTE. SIMPLESMENTE SOU MELHOR QUE VOCÊ"
