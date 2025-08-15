O melhor destino de uma viagem

Logo O POVO+
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

Uma reflexão de Patrícia Soares de Sá Cavalcante

Tirado do tópico final do artigo de Patrícia Soares de Sá Cavalcante, trineta da matriarca sobralense Melinha Frota.

Publicado na Página Nobre de O POVO, após recente viagem pela Itália:

Por mais fascinante que seja o destino, o melhor de uma viagem é voltar.

Voltar para casa e sentir-se nela, como os pássaros que vi. Mimo do céu. Foram inúmeros os que vi.

Uma florzinha lilás bem pequena. Havia um canteiro na casa onde nasci, cresci e teci meus primeiros e mais sólidos laços.

Ela foi meu lar por mais de vinte anos. Sinto saudades dela. A Itália me trouxe a minha casa de volta.

ALÉM DAS ÁGUAS

No dia da festa, Wilma Patrício ganhou décimo primeiro bisneto, Otto.

Que chegou em Miami, para David e Luíza.

A TEMPO E HORA

Falei na terça sobre o cavalheiro formante na linha de frente da Latam, que atua na recepção das esteiras.

E hoje completo, trazendo seu nome, trata-se do bem-posto que atende por Wildes Brito, que descobriu minha sacola viageira.

INGRESSO

Ainda sobre o Jassa, devo acentuar que, na noite paulistana, ele me vestiu e calçou.

Possibilitando, assim, que o porteiro do Gallery, na época em grande voga, me deixasse entrar.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 15 de agosto: Roberto Cláudio Bezerra, que prefeiturou Fortaleza por duas vezes .... Clarisse Wanderley, nora do Pedro .... Pedro Ary, um dos três varões de Emílio, que morava numa casa-símbolo numa esquina da Santos Dumont .... Deborah Sales, advogada.

 

