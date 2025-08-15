O melhor destino de uma viagem

Tirado do tópico final do artigo de Patrícia Soares de Sá Cavalcante, trineta da matriarca sobralense Melinha Frota.

Publicado na Página Nobre de O POVO, após recente viagem pela Itália:

Por mais fascinante que seja o destino, o melhor de uma viagem é voltar.

Voltar para casa e sentir-se nela, como os pássaros que vi. Mimo do céu. Foram inúmeros os que vi.

Uma florzinha lilás bem pequena. Havia um canteiro na casa onde nasci, cresci e teci meus primeiros e mais sólidos laços.

Ela foi meu lar por mais de vinte anos. Sinto saudades dela. A Itália me trouxe a minha casa de volta.

ALÉM DAS ÁGUAS

No dia da festa, Wilma Patrício ganhou décimo primeiro bisneto, Otto.

Que chegou em Miami, para David e Luíza.

A TEMPO E HORA

Falei na terça sobre o cavalheiro formante na linha de frente da Latam, que atua na recepção das esteiras.

E hoje completo, trazendo seu nome, trata-se do bem-posto que atende por Wildes Brito, que descobriu minha sacola viageira.

INGRESSO

Ainda sobre o Jassa, devo acentuar que, na noite paulistana, ele me vestiu e calçou.

Possibilitando, assim, que o porteiro do Gallery, na época em grande voga, me deixasse entrar.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 15 de agosto: Roberto Cláudio Bezerra, que prefeiturou Fortaleza por duas vezes .... Clarisse Wanderley, nora do Pedro .... Pedro Ary, um dos três varões de Emílio, que morava numa casa-símbolo numa esquina da Santos Dumont .... Deborah Sales, advogada.



