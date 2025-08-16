Encontro quartafeirino de Wilma Patrício teve, e mereceu, mesa esticativa.

Dela participando Bel e José de Sá, Ecilda e Aprígio Girão, Tales Sá Cavalcante, Regina e Adriano Josino e, naturalmente, Emília, coanfitriã.

Não vararam a madrugada, pois, afinal, tratava-se de um almoço, porém, atingiram as nove da noite.

Quer dizer, o papo deitou e rolou, e quem menos falou abriu bem a boca.

Aliás, devo proclamar que serviu de coroamento, passando logo a integrar as grandes acontecências do ano.

E ninguém ficou devendo, a não ser o jubilado protagonista, que deu a entender que mereceu.

DILETO

Assinalamos com pesar partida de dona Iracema, mãe do ministro Raul Araújo.

Que aqui baixou, especialmente, para as exéquias sentidas

SOBRE AS ONDAS

Bate-Papo Sobre o Surf Cearense, com dedicatória do autor, Magno Martins, filho do Luiz Carlos.

Que formou no júri jovem que entabulei no Iate.

ILAÇÃO

A propósito de nota desta coluna sobre minha fugaz passagem pelo Confins de Minas.

Recebi de Victor Frota Pinto: Informo ao Lúcio Brasileiro que vim de voltar de lá, mercê aprovação em Engenharia do neto Luca Pinheiro.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 16 de agosto: Aline Barroso, consorte do Igor, de Myra e Régis .... Anelise Holanda, mulher do Clóvis, meu companheiro colunista diário de O POVO .... Raul Martins, que foi, e ainda é, nosso copraiano no Cumbuco .... Olívia Monteiro Leitão, viúva do inventor do catavento .... Mônica Barroso, que pratica a Defensoria Pública em Brasília .... Raimundo Esteves, da mudante e tradicional Tiprogresso.



