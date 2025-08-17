Wilma Patrício e sua Ode a Paco

Cada conviva ganhou de Wilma Patrício um vinho de ótima marca, Catena, a que ela agregou uma explicação das Bodas de Vinho, referente aos meus 70 anos de coluna diária.

É impossível não pensar em Baco, o deus do vinho, quando se fala nesta festa. Enquanto Baco embriaga com uvas, Paco nos embriaga, há décadas, com palavras.

Coluna a coluna, dia após dia, ele é nosso cronista da vida social, sentimental e cultural de Fortaleza sempre com charme, irreverência e um toque de provocação.

Este não é apenas um aniversário. É um ritual simbólico: um culto à escrita, ao tempo e à memória. Celebramos 70 anos de Lúcio Brasileiro como Bodas de Vinho, tempo bom, que amadurece, ganha corpo e valor.

Hoje, brindamos ao vinho, à palavra e às histórias que ele continua a nos contar e a escrever.

O culto a Paco é, no fundo, um brinde coletivo a tudo que ele conta... e a tudo que ele nos faz lembrar.

SÓ OU BEM

Primeiro a sorver o Catena Jubileu no Cumbuco.

Timóteo Xavier, lá pro fim da garrafa, teve a companhia, sempre salutar, do Carlos Araruna.

CASTIGO

Se tivesse seguido o meu apelo pra não aceitar mais expulsão de jogador, Fortaleza não teria perdido pro Botafogo.

Pelo menos, de cinco.

CASA DA SOGRA

Cleide Corrêa levou Tim para apagar a velinha do bolo no Vila Galé.

Mas quem deu a saída foi a mãe dela, em Poços de Caldas.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 18 de agosto: Maria Helena Soárez, mulher do Ednilton, que foi secretário da Fazenda de Tasso .... Shirley Pinheiro, esposou o Cândido sênior do Hapvida .... Eliane, nascida Macêdo, sra Jurandir Picanço Júnior .... Walter Pinheiro, médico, tal pai e irmãos.



