Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Sílvio Carlos, com o chamado exagero de coração, proclamou o que abaixo transcrevo:
70 Anos de Coluna: Se me pedissem para definir quem é o Lúcio Brasileiro, eu resumiria minha resposta.
Em duas palavras: figura admirável. Leio o Lúcio de há muito e desconheço quem não o admire, não tem um jornalista local que não goste dele.
E é talvez o único da nossa classe a ter recebido a maior honraria do Estado, a Medalha da Abolição.
Nosso companheiro Iratuã Freitas abriu espaço que o jornal lhe concede para dedicar toda sua coluna de ontem a relembrar o título que era dele, e ainda é chamado de o Papa do Colunismo Social.
Aproveito para um abraço especial ao Franzé de Lima, que há 48 anos é o seu mais fiel assessor, preparado e inteligente, que Deus continue abençoando os dois!
Latam cobriu meu pernoite no Íbis de Confins.
Mas, até agora, fez boca de siri, quanto a meu desembolso durante dia e meio na estrada Minas-Bahia.
Edilmo Cunha bisa.
Almoço no Mezzi, que já fui, e aprovei.
Dois residentes cumbucanos que enfrentaram o barulho desenfreado de som instalado.
Procuraram a delegacia do Cumbuco, sendo bem recebidos pelo inspetor Cezar.
Terça, 19 de agosto: Ângela Chaves, sobrinha-neta da delegada Margarida Borges ....Luiz Gastão Bittencourt, deputado, após presidir Fecomércio .... Solange Viana, de marido ligado ao Complexo do Pecém .... Augusto Guimarães .... Márcia Barroso, arquiteta, viúva do Fernando .... Maria Torquato .... Pedro (Pipo) Gurjão.
"SEI QUE NÃO POSSO VIVER AUTOMATICAMENTE: PRECISO DE AMPARO E É DO AMPARO DO AMOR"
