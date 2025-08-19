Foto: Ascom TV Assembleia Jornalista Sílvio Carlos

Sílvio Carlos, com o chamado exagero de coração, proclamou o que abaixo transcrevo:

70 Anos de Coluna: Se me pedissem para definir quem é o Lúcio Brasileiro, eu resumiria minha resposta.

Em duas palavras: figura admirável. Leio o Lúcio de há muito e desconheço quem não o admire, não tem um jornalista local que não goste dele.

E é talvez o único da nossa classe a ter recebido a maior honraria do Estado, a Medalha da Abolição.

Nosso companheiro Iratuã Freitas abriu espaço que o jornal lhe concede para dedicar toda sua coluna de ontem a relembrar o título que era dele, e ainda é chamado de o Papa do Colunismo Social.

Aproveito para um abraço especial ao Franzé de Lima, que há 48 anos é o seu mais fiel assessor, preparado e inteligente, que Deus continue abençoando os dois!

Foto: Acervo Pessoal Carlos Araruna e Socorro participaram do imenso almoço de Wilma Patrício

QUITAÇÃO

Latam cobriu meu pernoite no Íbis de Confins.

Mas, até agora, fez boca de siri, quanto a meu desembolso durante dia e meio na estrada Minas-Bahia.

DE NOVO

Edilmo Cunha bisa.

Almoço no Mezzi, que já fui, e aprovei.

SEM PREGAR OLHO

Dois residentes cumbucanos que enfrentaram o barulho desenfreado de som instalado.

Procuraram a delegacia do Cumbuco, sendo bem recebidos pelo inspetor Cezar.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 19 de agosto: Ângela Chaves, sobrinha-neta da delegada Margarida Borges ....Luiz Gastão Bittencourt, deputado, após presidir Fecomércio .... Solange Viana, de marido ligado ao Complexo do Pecém .... Augusto Guimarães .... Márcia Barroso, arquiteta, viúva do Fernando .... Maria Torquato .... Pedro (Pipo) Gurjão.

