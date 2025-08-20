Foto: TATIANA FORTES Edilmar Norões

Dia onze, teria feito noventão José Edilmar Norões Coelho, um dos mais preciosos colegas que já tivemos.

Com ele trabalhei no O Jornal do Bonaparte, onde eu assinava a coluna social, e ele cobria os clubes.

Formamos na Mocidade Pessedista Walter de Sá Cavalcante, logo que chegou do seu Cariri natal.

Foi alcunhado por mim de O Príncipe da Imprensa, que, de fato, sobejamente era, e há um detalhe envolvendo nós dois que deve ser mencionado.

A primeira vez que apareceu na televisão, fui eu quem o levou, para fazer um comercial que eu comandava para o Supermercado da Aldeota.

Foi meu vizinho durante anos, sempre em silêncio, na Rua Caio Cid.

BAILE DO ADEUS

Viajou ao Rio o general Cristiano Sampaio, que está deixando o comando da Décima Região.

Ele será homenageado no Baile de Caxias, sexta, no Círculo Militar.

VER PARA CRER

Vânia e Aristófanes Canamary foram flagrados dando uma provinha na nova atração no Center Villa cumbucano.

O Salsichão.

PAREDE ABERTA

Dr Haroldo e Heloysa Juaçaba poderão ter seus retratos apostos no hall do Jangada Clube.

Merecimento não lhe falta.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 20 de agosto: Magno Câmara, relevante participante da Unidos do Natal e Associação Sem Vida Alheia .... Sílvia Barros Leal, mulher do Antenor, correspondente da Ong Sorriso Colgate na ex Capital Federal .... Álvaro Andrade, que marca dois dias depois da filha Maria Amélia, também médica, de atuação paulista .... Mirian Holanda, que Liliane Fiúza sempre apontou como evidente destaque da geração .... Alexandre Rangel, que foi o DJ do primeiro jantar ganho no Cumbuco, da parte de seus pais, Norma e saudoso Reginaldo .... Natália Machado.

