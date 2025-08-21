Foto: Clovis Holanda Marcus Lage e Weiber Xavier

Trajando em tijolo de alça, Vânia Canamary deu almoço sabadino no Cameron, em torno de tocante feijoada.

Aliás, sem transporte na ocasião, usei da carona do companheirão Aristófanes, com quem passei Réveillon em Ilhéus, no Marrocos francês e na cidade do Panamá.

Humberto (Menino) Camurça trouxe com ele empresária mineira de Ubá, Regina Leite.

Que manteve a conversação na varanda leste do apê em alta constante, pois uma simpatia de moça.

O mesmo podendo se dizer do dr Weiber Xavier, que acompanhava Marcus Lage, genealogicamente ligado aos tradicionais troncos Mendes, Gouveia e Cruz.

Justo as famílias que formaram a preciosa pinacoteca da Santa Casa de Misericórdia.

Foto: ACERVO PESSOAL Novidades oriundas do Parazinho, novo bairro cumbucano, o flautista Ravi e sua irmã escritora Ayra

GULA CRISTÃ

Agora, em Ilhéus, estreei a feijoada do Félix, quase dentro da Catedral.

Daquele feijão que se pode oferecer a Deus.

A MULHER DO CHEFE

Ganhei um relógio enviado pela Joana.

Do Henrique, que toca minha oficina da Santos Dumont.

PREPARO

Já mandei passar, no São Luiz, paletó com o qual formarei na linha de frente de O POVO, na noite do Anuário.

O mesmo com que recebi, ano passado, o Senhor Governador.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 21 de agosto: Ana Lúcia Canamary, filha do saudoso Vicente Gaspar .... Valéria Guimarães, mulher do dr Augusto .... Tarquílio Pimentel, um dos filhos do meu amigo Moysés, de quem fui empregado na Dragão do Mar .... Lúcia Carioca, consorte do Osvaldo .... Lucrécia Araújo, que foi primeira-dama do CDL.

BON MOT