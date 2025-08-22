Tricolores no Cantinho

Foto: THIARA NOGUEIRA Luciano Maia, poeta torcedor do Leão

Domingo de noite, esperanças tricolores repousaram no suculento Cantinho do Frango.

Ali se encontraram jantando quatro amantes do Aço, Narcélio Miranda, poeta Luciano Maia e os irmãos Sérgio e Alberto Simonetti.

Somaram e dividiram, chegando à carência de 42 ou 43 pontos para justificar o sonho da classificação.

O quinto da roda serviu apenas de testemunha, pois ex-craque Serginho Redes é torcedor alvinegro.

Por via das dúvidas, apreciaram a xepa servida, liderada por um tocante joelho de porco.

De qualquer modo, pelo sim, pelo não, a compensação já começou, pois plenamente obtido o estado glutão.

Foto: Acervo Pessoal Com Wilma Patrício, a extraordinária anfitriã, enquanto Ticiana Sudatti arruma as flores amarelas sobre o bolo branco, que traz a primeira coluna do repórter fazendo 70

IMUTÁVEL

Quando baixei no Sindicato dos Jornalistas para, prazerosamente, sufragar candidato Rafael Mesquita.

O presidente eleito me conduziu ao gabinete da Direção, onde revi meu presente, belo quadro do Otto Cavalcanti, que continua no mesmo local.

BRECHA

Meu hotel, onde morei toda uma vida, foi pro chão.

Mas da rua (ex Aquidabã e agora Raimundo Girão) dá pra divisar a torre da Capela de São Pedro.

SÓ JUSTIÇA

Tenho passado seguidamente, indo e vindo, pela Ponte Capitão Bosco, sobre o Barra Nova.

Que, se prevalecer o seu a seu dono, será assim batizada, pois foi ele quem desembolsou desde a primeira pedra.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 22 de agosto: João Soares, que recentemente me apresentou, tintim por tintim, a seu Benfica .... Flávia Castelo, do Carlos, que ergueu um castelo no Centro cumbucano .... Juvêncio Viana, com ligações ao Porto do Pecém .... Célia Levy, uma das viúvas da Turma do Líbano .... Chico Campelo, cuja biografia foi enriquecida pelas mesas.

BON MOT