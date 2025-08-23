Logo O POVO+
Um dia longe do Cumbuco
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Por uma causa nobre e saudável, fui ver os doutores Ana Carolina Studart e Jório Brito
Terça-feira, Dia Nacional da Consulta, larguei o Cumbuco logo cedo da manhã.

Mercê usufruir de duas competências, a primeira delas, o dr Jório Brito, em Boyadjian.

E logo imediatamente, em Escóssia, no BSPar, dra Ana Carolina Studart.

Fato a ser citado é que ambos incorporam também Câmara ao seu nome total.

Cuja soma resultante rendeu mais que esperança, pois juntou felicidade e bem-estar.

Além da certeza de haver tomado, uma vez mais, o lado certo da caminhada, e, obviamente, da redenção recuperadora.

SEPARANDO

No meu Minuto da CBN, que está com tudo e não está prosa, separei viageiro e viajante.

Sendo viajante o que viaja para trabalhar, e viageiro o que viaja pra se divertir.

JUSTIÇA

Edilmo Cunha adiou happy-hour de ontem, no Mezzi.

Atendendo pedido do merecedorista desembargador Zezé Câmara.

MEIRELES IMORTAL

Quarta, Reginaldo Vasconcelos comanda o encontro da Academia de Literatura e Jornalismo.

Que se dará no Meireles, já podendo ser ocupado estacionamento interno dando pro mar, do novo presidente, Henrique César.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 23 de agosto: Branca Pegado, que foi primeira-dama do Clube dos Diretores Lojistas do meu tempo de assessoria .... Rejane Accioly, com cujo marido colaborei no Náutico .... Regina Josino, exibidora, com Adriano, do Cine Pedra da Costa do Cumbuco .... José Maria Andrade .... Maria Goretti Sucupira .... Manuela Ventura, esposou Adriano, neto de Edson e Ítala .... Ana Cláudia Canamary, mulher do Aristênio.

BON MOT

"PROCURO SUPORTAR TODOS OS DIAS MINHA PRÓPRIA PERSONALIDADE RENOVADA, DESPENCANDO DE MIM TUDO QUE É VELHO E MORTO" Cora Coralina

