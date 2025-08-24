E a bola rolou

Foto: Acervo Pessoal ￼ADÍSIA Sá, a Pequena Notável

Grandiosa Adísia Sá ia subindo as escadarias da Assembleia, quando encontrou no topo o deputado Wilson Gonçalves lendo minha coluna, que lhe perguntou: Adísia, esse Lúcio Brasileiro é sério? Para ouvir a resposta: Não estou entendendo, deputado.

PELA SOCIEDADE

Lança o "GAZETA DE NOTÍCIAS", sua coluna social, destinada a divulgar os acontecimentos relacionados com o "grande mundo" fortalezense.

Eu, como responsável por essa coluna, farei o possível para agradar os leitores. Procurarei mostrar ao público que a alta sociedade fortalezense é composta de famílias dignas, que não vivem apenas, como muita gente pensa, de devaneios ou reuniões sem finalidade, mas que muito servem a coletividade, por terem um alto espírito de filantropia e compreensão.

Para o bom êxito desta seção, eu espero contar com a colaboração de todos vocês.

O Centro Massapeense levou a efeito o anunciado chá em homenagem à Srta. Emilia Lima. Emilia esteve acompanhada de seus pais, sr. e sra. Dr Hider Correia Lima. Durante a reunião, discursou o comendador Osmundo Pontes, que enalteceu os méritos da candidatura do Brasil ao título de Miss Universo. Entre as varias pessôas presentes, conseguimos anotar: Sr. José Martins Timbó, Prefeito Municipal; sr.e sra. Francisco de Melo Arruda, sr. e sra. Francisco José Parente; sr. e sra. Bertrand Boris; sr. e sra. Vandick Pontes; sr. e sra. Deusimar Lins; sr.e sra. Hugo Pergentino Maia; sr.e sra. Irajá Vasconcelos; sr.e sra. Décio Teles Cartaxo; sr.e sra. Dr. Eliezer Studart. Foi uma reunião elegante, prestigiada por nossa alta sociedade.

Dentro de alguns dias estará funcionando a BOATE LIDO, situada na Praia de Iracema, propriedade do sr. Charles Daell'Eve. Um ambiente simpatico que, certamente, tornar-se-á muito freqüentado pelo nosso mundo social.

Das garotas da nossa sociedade que estudam no Sul, apenas a srta. Maria Claudia passou férias entre nós. Freqüentou a maioria das nossas reuniões, mostrando que brilhará na sua vida social. As srtas. Carolina Carneiro e Eliane Gentil não estiveram entre nós; suas ausencias foram sentidas.

NOTÍCIAS - 1) Está vias de acabamento na Aldeota a aprazivel residencia do sr. Francisco José Parente. 2) Dentro de breves dias seguirá para os Estados Unidos o sr. José Carneiro da Silveira, da alta sociedade local. 3) Acontecerá 2° feira no Clube Nautico, o banquete em homenagem à srta. Emilia Correia Lima, Miss Brasil 55; o traje será a rigor. 4) Do Rio sou informado que Leanne Craier ficou encantada com a Cidade Maravilhosa, o mesmo acontecendo com Anne Fraeicis.



