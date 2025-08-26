A elegância da grande senhora

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Em recente roda de que participei, respondi sobre a reação da inesquecível Beatriz Philomeno.
Quando de sua escolha para formar na lista das Dez Mais Elegantes do Ibrahim Sued.
O correspondente de O Globo a procurou, e ela saiu-se, como sempre, brilhantemente.
Dizer que havia gostado não faria, em absoluto, seu gênero de mulher voltada para outros aspectos da existência.
Afirmar que não dera importância seria grosseiro para com o jornal e seu principal colunista.
A grande senhora apenas respondeu: Meus sobrinhos cariocas fizeram um grande alvoroço.
Todos os domingos no Fornetto do Icaraí, mesa mais racê é de matriarca italiana.
Com filho e neta.
Na Matriz da Tabuba, vigário Carlos Antônio celebrou domingo para igreja cheia.
Todos os fiéis estavam ligados, quando o reverendo puxou pelo sermão.
Gostaria de assinalar que o pasteio do Cumbuco esteve devidamente representado no jubileu do Capitão Bosco.
Por Reinaldo Schallenberger, que toca Sabor da Praia com mãe Bernadete.
Almoçando dominicalmente no Don Pepe, desembargador Haroldo Rodrigues .... Os escargôs continuam ligados na Taíba, pelo menos no Volta ao Mundo, que mudou de endereço, mas continua tendo .... Zequinha Pereira me apresentando duas especialidades da adega do Ordones-Bolão, uísque Royal Salute e champagne Dom Pérignon, o melhor do mundo.
"NÃO SER AMADA É UMA DESVENTURA; MAS DEIXAR DE SÊ-LO É UMA AFRONTA"
