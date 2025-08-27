Anuário do Ceará e outras histórias

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
.
Do dr Daniel Diógenes, da Fertibaby: Desde jovem, meu maior ídolo foi Ayrton Senna, e meu sonho era seguir seus passos e me tornar um piloto de Fórmula 1.
Parecia o caminho mais emocionante e desafiador que poderia imaginar, no entanto, a vida reservou outros planos para mim.
Não tinha pensado em ser médico, inicialmente, e através de um concurso altamente concorrido, entrei no Colégio Militar e logo me destaquei como um dos melhores alunos.
Durante a adolescência, enfrentei algumas oscilações, porém, encerrei minha carreira na escola com destaque.
Minha jornada acadêmica na Escola de Medicina me proporcionou oportunidade única de descoberta.
Durante os primeiros três anos, explorei diversas especialidades, buscando a verdadeira vocação, foi quando a Obstetrícia entrou em cena e eu me encontrei realmente.
Em quarenta e tantos anos de Cumbuco, pela primeira vez amanheci na delegacia.
Onde eu e Cabo Arlindo, que me acompanhava, fomos beneficiados pela cortesia e disposição do inspetor Cézar.
Tratava-se do som altíssimo.
Que impediu os praianos de pregarem olho.
Na outra noite, lídimos representantes do Cumbuco, Carlos Araruna e Tim Corrêa, baixaram na Pizzaria Jangada.
Sendo recebidos pelo Timóteo Xavier, pai do tocador de flauta.
Quarta, 27 de agosto: Beatriz Viana, que compareceu ao almoço jubileu do Jangada Clube .... Lúcia Holanda, mulher do Agimiro .... Arnaldo Almeida, pioneiro da pizza da Treze de Maio .... Tascilene da Silva.
"ODIAREI, SE PUDER, CASO CONTRÁRIO, AMAREI, CONTRA A MINHA VONTADE"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.