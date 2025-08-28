Pré festa do Anuário

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Segunda, antes de partir para o Palácio Gualberto das Oliveiras, passei um tempo em O POVO.
O Lafayete Vítor me alojou na sala do Cultura e Arte, local da Aguanambi que mais retrata o nosso Demócrito Dummar.
Passado algum tempo em meditação, fui levado pela Gilvana Marques, através de uma série de corredores, para o Júlio César, editor de Fotografia.
Que me tomou várias, até parando naquela que parece haver achado ideal, destinada ao cabeçalho da coluna beirante setentional.
Aí, então, tomei o rumo do local do Anuário, tendo sido primeiro da Comissão Receptiva de O POVO a chegar.
Recebi o Dummar Neto, que, tocando a CBN, me ensejou a liderança de há muito almejada no Ibope nas classes C e D, as duas mais radiofônicas.
E testemunhei a Luciana dar as boas-vindas ao governador Elmano de Freitas.
Boca da noite de ontem, revi o meu, o seu, o nosso Náutico Atlético Cearense.
Só não vi o sarau da Academia de Literatura e Jornalismo, pois só na quinta 4
Antenor Barros Leal notificando com grande possibilidade de manter sua presença no confra da Unidos do Natal.
Pelo menos foi o que assinalou no contato telefônico que mantivemos, quando tentei trazê-lo para o Almoço Jubileu.
Entre os muitos que recebi na entrada do Anuário.
Figurou Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias.
Quinta, 28 de agosto: Guto Benevides, cujo depoimento foi para a gaveta azul das preciosidades .... Domenico Gabriele, que cortou a casaca com que compareci à posse do general Geisel .... Sílvia Dummar, mulher do João .... Otalibas Rocha .... Ricardo Martins de Gláucia e saudoso Adriano .... Marilena Rocha, filha do Zeraimundo Gondim .... Herbert Vieira Jr, genro da Graça Dias Branco.
"O CIUMENTO PASSA A VIDA EM BUSCA DE UM SEGREDO CUJO DESCOBRIMENTO LHE HÁ DE CAUSAR A RUÍNA"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.