Pré festa do Anuário

Foto: Acervo Pessoal Recebendo Dummar Neto na antessala do Anuário

Segunda, antes de partir para o Palácio Gualberto das Oliveiras, passei um tempo em O POVO.

O Lafayete Vítor me alojou na sala do Cultura e Arte, local da Aguanambi que mais retrata o nosso Demócrito Dummar.

Passado algum tempo em meditação, fui levado pela Gilvana Marques, através de uma série de corredores, para o Júlio César, editor de Fotografia.

Que me tomou várias, até parando naquela que parece haver achado ideal, destinada ao cabeçalho da coluna beirante setentional.

Aí, então, tomei o rumo do local do Anuário, tendo sido primeiro da Comissão Receptiva de O POVO a chegar.

Recebi o Dummar Neto, que, tocando a CBN, me ensejou a liderança de há muito almejada no Ibope nas classes C e D, as duas mais radiofônicas.

E testemunhei a Luciana dar as boas-vindas ao governador Elmano de Freitas.

EM CASA

Boca da noite de ontem, revi o meu, o seu, o nosso Náutico Atlético Cearense.

Só não vi o sarau da Academia de Literatura e Jornalismo, pois só na quinta 4

ACENO

Antenor Barros Leal notificando com grande possibilidade de manter sua presença no confra da Unidos do Natal.

Pelo menos foi o que assinalou no contato telefônico que mantivemos, quando tentei trazê-lo para o Almoço Jubileu.

A TEMPO

Entre os muitos que recebi na entrada do Anuário.

Figurou Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 28 de agosto: Guto Benevides, cujo depoimento foi para a gaveta azul das preciosidades .... Domenico Gabriele, que cortou a casaca com que compareci à posse do general Geisel .... Sílvia Dummar, mulher do João .... Otalibas Rocha .... Ricardo Martins de Gláucia e saudoso Adriano .... Marilena Rocha, filha do Zeraimundo Gondim .... Herbert Vieira Jr, genro da Graça Dias Branco.

