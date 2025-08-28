Logo O POVO+
Pré festa do Anuário
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Da Aguanambi ao Palácio Gualberto das Oliveiras, as prévias da festa de lançamento do Anuário do Ceará 2025
Recebendo Dummar Neto na antessala do Anuário (Foto: Acervo Pessoal)
Segunda, antes de partir para o Palácio Gualberto das Oliveiras, passei um tempo em O POVO.

O Lafayete Vítor me alojou na sala do Cultura e Arte, local da Aguanambi que mais retrata o nosso Demócrito Dummar.

Passado algum tempo em meditação, fui levado pela Gilvana Marques, através de uma série de corredores, para o Júlio César, editor de Fotografia.

Que me tomou várias, até parando naquela que parece haver achado ideal, destinada ao cabeçalho da coluna beirante setentional.

Aí, então, tomei o rumo do local do Anuário, tendo sido primeiro da Comissão Receptiva de O POVO a chegar.

Recebi o Dummar Neto, que, tocando a CBN, me ensejou a liderança de há muito almejada no Ibope nas classes C e D, as duas mais radiofônicas.

E testemunhei a Luciana dar as boas-vindas ao governador Elmano de Freitas.

EM CASA

Boca da noite de ontem, revi o meu, o seu, o nosso Náutico Atlético Cearense.

Só não vi o sarau da Academia de Literatura e Jornalismo, pois só na quinta 4

ACENO

Antenor Barros Leal notificando com grande possibilidade de manter sua presença no confra da Unidos do Natal.

Pelo menos foi o que assinalou no contato telefônico que mantivemos, quando tentei trazê-lo para o Almoço Jubileu.

A TEMPO

Entre os muitos que recebi na entrada do Anuário.

Figurou Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 28 de agosto: Guto Benevides, cujo depoimento foi para a gaveta azul das preciosidades .... Domenico Gabriele, que cortou a casaca com que compareci à posse do general Geisel .... Sílvia Dummar, mulher do João .... Otalibas Rocha .... Ricardo Martins de Gláucia e saudoso Adriano .... Marilena Rocha, filha do Zeraimundo Gondim .... Herbert Vieira Jr, genro da Graça Dias Branco.

BON MOT

"O CIUMENTO PASSA A VIDA EM BUSCA DE UM SEGREDO CUJO DESCOBRIMENTO LHE HÁ DE CAUSAR A RUÍNA" Axel de Oxenstiern

