Atento ao coração

Foto: ACERVO PESSOAL Ayra e Ravi, revelações cumbucanas, ladeando seus pais, Mayara e Timóteo Xavier

.

Alfredo Lopes Neto assim relatou o infarto que o acometeu em dezembro de 2014, que resolvi transcrever, na certeza do apelo público da matéria.

Era uma terça-feira, cinco horas da tarde. Estava sozinho em casa. A empregada já havia saído.

Estava deitado, me sentindo absolutamente normal, vendo televisão no quarto.

Levantei-me e, sem mais nem menos, fui rapidamente perdendo as forças nas pernas.

Até que caí, em três-cinco minutos, não sei, ao lado da cama, e notei dificuldade no falar, tinha 76 anos.

Por sorte minha, em cima da cama estava um telefone celular, inexplicavelmente no alcance das mãos.

Consegui, com grande esforço, ligar para o meu secretário, Glaydstone. Ele atendeu, e minha voz estava indo embora, e só consegui gritar Socorro! Depois disso, só saíam grunhidos da minha voz.

CURSO

Roberto Farias me comunicou que filha Roberta, sobrinha-neta do Audísio, Edmilson, Aloísio e Alberto Pinheiro.

Passará um ano nos Estados Unidos, estudando, estudando, estudando.

HISTÓRICO

Nazareno Albuquerque e eu somos os decanos da radiofonia cearense.

Aliás, foi ele quem me levou até o Dummar Neto.

ANTEVÉSPERA

Face esqueleto da coluna, que domingo não comporta aniversários, damos hoje os natalícios de depois de amanhã: Ciro Fernandes, um dos moradores do Wai-Wai que figuram no Sociedade Cearense .... Niedja Bezerra, filha dos meus irmãos civis Jorge e Nadja Parente .... Paulo Monteiro, que até hoje se sente falta do Colégio das cercanias da Praça Portugal .... Rosa de Castro .... Egídio Serpa, que, certa feita, me entrevistou para o saudoso Jornal do Brasil.

