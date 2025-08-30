A verve de Tarso de Castro

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Jornalista gaúcho Tarso de Castro ganhou renome nacional quando, dos fundos do Palácio Piratini, comandou a campanha pela posse de João Goulart.
Seu passamento ensejou um dos melhores textos do Paulo Francis, seu companheiro em O Pasquim, que pedimos vênia para transcrever.
E por falar no assunto, Tarso de Castro partiu, morreu porque quis, proibido de beber desde 1970.
Quando o mandei procurar Pergentino Fraga, que condenou definitivamente café e, sobretudo, álcool.
Dias depois, entrei no Antonio's e percebi que cafungava, sem procurar disfarçar.
Ele então explicitou: Cocaína, o doutor não proibiu.
Assis Machado e César Galvão entre os que foram ao Ideal abraçar o nataliciante de amanhã, Paulo Monteiro.
Cujo Colégio, nas cercanias da Praça Portugal, deixou saudade.
Victor Frota Pinto receberá, dia 8, a Medalha Barão de Studart, concedida pelo Instituto do Ceará.
Por sinal que, seu avô, Guilherme de Sousa Pinto, foi membro efetivo da instituição concedente.
Reapareci no Chez Marc, ansiando pelos camarões.
A propósito, ninguém trata melhor marisco em questão de que o proprietário.
Sábado, 30 de agosto: Ivens Dias Branco Neto, terceiro do clã Manoel .... Inez Villaventura, sra Lino .... Fernando Montenegro, leiloeiro.
"EXPULSAI OS PRECONCEITOS PELA PORTA E ELES TORNARÃO ENTRAR PELA JANELA"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.