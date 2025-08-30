Aconteceu decididamente & decididamente aconteceu

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Três jantares de José e Maria Macêdo, sendo dois a rigor.
Feijoada no Castelo de Bolso dos Gentil.
Reunião das amigas, em casa de Marcília Tavares.
Aniversário, por Deusimar e Leônia Lins.
Almoço de Régis e Ester Jucá.
Vários fins de semana com Sílvio e Edite Leal em Guaramiranga.
Jantar com Adrísio e Celina Câmara.
Jantar de Neide Martins e Artur Cavalcante, por ocasião da minha estreia teatral em A Ratoeira ou Os Três Ratos Cegos.
Almoço do presidente do Ideal, Amarílio Cavalcante, reunindo seis antecessores.
Fim de semana na fazenda com Iêda e Gomes da Silva.
Fim de semana na fazenda de Clóvis Rolim em Cajazeiras.
Jantar vaquinha no bar do Iate.
Almoço do Capitão Bosco, que me trouxe para o Cumbuco, pois antes eu andava bodejando entre Icaraí e Tabuba.
Encontro no Náutico, na presidência do Jorge Medeiros, com César Galvão procurando e achando meia dúzia da Rapaziada do Meireles.
Jantar com orquestra, na Praça Portugal, promovido por Edmilson e Nicinha.
Jantar dos Canamary na cidade.
Fim de semana no Iguape com Jorge e Jane Ary.
Almoço de entrega da Cidadania Honorária do Iate, sob Chico Martins e Nonato Lopes.
Almoço de Reginaldo e Norma Rangel, para me dar as boas-vindas ao Cumbuco, com o jovem Alexandre de DJ.
Jantar black-tie de Lorena e Luís Frota na Caio Cid.
Reunião da Crônica Social Nordestina, quando Fernando Collor exercia a Prefeitura de Maceió.
Meu aniversário festejado em hotel da pauliceia, por Herbert Von Pastor.
Fim de semana em Maranguape, com Inácio e Zely Parente, que no dia seguinte recebiam para almoço o governador César Cals.
Almoço na Vila União, de Chicão e Helena Jereissati, com direito a paçoca e baião-de-dois, para o príncipe dom Pedro de Orleans e Bragança, herdeiro presuntivo da Coroa Brasileira.
Fim de semana com Patrícia e Amarílio Macêdo, em Paracuru.
Wilma Patrício disparando, na Tabuba e em Iracema, aí, em estado gravata preta.
