Aconteceu decididamente & decididamente aconteceu

Foto: acervo pessoal ￼DANÇANDO com Vânia em família

Três jantares de José e Maria Macêdo, sendo dois a rigor.

Feijoada no Castelo de Bolso dos Gentil.

Reunião das amigas, em casa de Marcília Tavares.

Aniversário, por Deusimar e Leônia Lins.

Almoço de Régis e Ester Jucá.

Vários fins de semana com Sílvio e Edite Leal em Guaramiranga.

Jantar com Adrísio e Celina Câmara.

Jantar de Neide Martins e Artur Cavalcante, por ocasião da minha estreia teatral em A Ratoeira ou Os Três Ratos Cegos.

Almoço do presidente do Ideal, Amarílio Cavalcante, reunindo seis antecessores.

Fim de semana na fazenda com Iêda e Gomes da Silva.

Fim de semana na fazenda de Clóvis Rolim em Cajazeiras.

Jantar vaquinha no bar do Iate.

Almoço do Capitão Bosco, que me trouxe para o Cumbuco, pois antes eu andava bodejando entre Icaraí e Tabuba.

Encontro no Náutico, na presidência do Jorge Medeiros, com César Galvão procurando e achando meia dúzia da Rapaziada do Meireles.

Jantar com orquestra, na Praça Portugal, promovido por Edmilson e Nicinha.

Jantar dos Canamary na cidade.

Fim de semana no Iguape com Jorge e Jane Ary.

Almoço de entrega da Cidadania Honorária do Iate, sob Chico Martins e Nonato Lopes.

Almoço de Reginaldo e Norma Rangel, para me dar as boas-vindas ao Cumbuco, com o jovem Alexandre de DJ.

Jantar black-tie de Lorena e Luís Frota na Caio Cid.

Reunião da Crônica Social Nordestina, quando Fernando Collor exercia a Prefeitura de Maceió.

Meu aniversário festejado em hotel da pauliceia, por Herbert Von Pastor.

Fim de semana em Maranguape, com Inácio e Zely Parente, que no dia seguinte recebiam para almoço o governador César Cals.

Almoço na Vila União, de Chicão e Helena Jereissati, com direito a paçoca e baião-de-dois, para o príncipe dom Pedro de Orleans e Bragança, herdeiro presuntivo da Coroa Brasileira.

Fim de semana com Patrícia e Amarílio Macêdo, em Paracuru.

Wilma Patrício disparando, na Tabuba e em Iracema, aí, em estado gravata preta.



