Foto: ACERVO PESSOAL Estenio Campelo entre prefeito de Conceição, da Paraíba, Samuel Lacerda, e chefe do Gabinete, Flávio Mangueira

Dia oito de dezembro, vestirei prazerosamente a roupa do domingo.

E tomarei o rumo da Federação das Indústrias, especial para receber Troféu Personalidades Esportivas do Ano.

Segundo comunicado por Sérgio Ponte, que, a propósito, já me concedeu em duas ocasiões.

A primeira, quando tive como padrinho meu particular amigo Raimundo Delfino.

E a segunda e última, também no Marina, pelo Aécio de Borba, bicampeão do Ibope, e que antecipou regresso da Europa, especialmente para me entregar.

Lá, pude cumprimentar João Havelange e o bicampeão do mundo Valdir Pereira, o Didi.

MAIS IRMÃOS

Vindo com esse propósito até o Chez Marc do Icaraí, desembargador Zezé Câmara e César Galvão.

Se inserem, esta semana, no meu Jubileu em 70, que é Diamante.

ÀS PORTAS

Noventa e quatro anos do Ideal valerão baile ritmado por Marcos Lessa.

Para o qual convidam presidente Fernando Esteves e do Deliberativo, Amarílio Cavalcante, dupla que, sem dúvida, será mantida para o centenário.

FAZENDO JUSTIÇA

Eu dava as boas-vindas no vestíbulo do Anuário, quando de mim se aproximou confreiro Luciano Cesário, da CBN.

Me agradecendo pela nota alvissareira que sobre ele emiti, quando aqui chegou do Cariri.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 1 de setembro: Bruno Girão, um dos braços do Betânia .... Gil Bezerra, cujo Marina se presta, hoje, para eventos .... Paulo Carvalho, mais conhecido por Canário.

BON MOT

"A sorte de um jogador é, com frequência, a desgraça de muitas famílias.

" (José Selgas, Coleção Oto de Sá Cavalcante)



