Foto: FÁBIO LIMA Sérgio Ponte

Acabei achando o nome que me parece certo para rotular o desempenho dos Pontistas do Sérgio.

Trata-se, nada mais, nada menos, que Estoicos, pois convincentes, professando a clareza em suas definições.

Ei-los: Alessandro Oliveira, Lieu Góes, Tiago Minhoca, Fernando Graziani, Miguel Júnior, Horácio Neto, além do próprio comandante, Bicampeão Bola de Ouro, são meus favoritos.

Pena que Ceará e, sobretudo, Fortaleza, não estejam ajudando muito, incidindo, para menos, no entusiasmo da torcida.

Acontece que uns torcem Vovô, outros, Tricolor, quanto a mim, torço pelos Pontistas do Sérgio.

Foto: Arquivo Pessoal Jardson Cruz e filho Caio, com advogado Antônio Carlos Aguiar, em Brasília

Este ano, no comemor do seu natalício, Ivens Dias Branco Júnior optou pelos States.

Para onde viaja com Morgana e moçada.

CIA. LTDA.

Viagem da mulher Nádya deixou Dão Cabral solteiro e, para aliviar solidão, ele convocou a patota cumbucana.

Carlos Araruna, Tim Corrêa, Paulo Sérgio e o repórter.

FEZ HISTÓRIA

Daniel Sobralense flagrado com sua mulher, Taís, jantando no Don Pepe.

Consagrou-se como autor do gol do primeiro tetra do Fortaleza, aliás, jogou a vida toda na Suécia.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 2 de setembro: Tonzito Vieira, correspondente carioca da Turma do Líbano .... Ana Célia Costa, viúva do prof Fabiano .... Luiz Carlos Aguiar, que forma com Cláudio a dupla de varões do saudoso pai, um dos melhores presidentes da história do Ideal .... Sidimar Maia, ponta de lança de minha Ong Sorriso Colgate no Alto Amazonas.

