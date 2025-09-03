Jantar no Alto Icaraí

Foto: JoaoFilho Tavares Joseoly Moreira e Edilmo Cunha

Edilmo Cunha convocando para o jantar de sexta, no Chez Marc do Alto Icaraí.

Como não se muda time que está ganhando, chef Astro já foi ferrado para comandar a cozinha, auxiliado pelo irmão Aldenor.

Eis o cardápio, panquecas de carne e caranguejo, posta alta de garoupa, peru fatiado e deslizante.

E os fabulosos doces, selecionados pelo desembargador Zezé Câmara, que da última vez limparam tudo que é compoteira.

Para maior disposição, tal da última vez, toldos serão colocados na ala leste do Ugarte.

Foto: Acervo Pessoal Emília Patrício e neta Tereza

PRIMOR

Um dos melhores títulos da literatura brasileira ficou por conta de Maria Helena, dedicada irmã de Lúcio Cardoso.

Por Onde Andou Meu Coração.

NO RAMO

Germano encerrou carreira de restaurateur.

E foi trazido pela Zulmira para reforçar o time servidor do Varanda's.

BATISMO

Timóteo Xavier e Mayara poderão mudar o nome da pizzaria da chegada do Cumbuco.

Sai Jangada e fica Belo Azul.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 3 de setembro: Eliana Bittencourt, que foi primeira-dama da Federação do Comércio .... Eduardo Sisnando, que, tal pai, forma no meu Guia-Saúde .... Dayse Tavares, diretiva do Farias Brito .... Rafael Leal, entre outras vantagens, caçula do grande Sílvio, então, meu irmão.

BON MOT

