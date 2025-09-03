Jantar no Alto Icaraí

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Edilmo Cunha convocando para o jantar de sexta, no Chez Marc do Alto Icaraí.
Como não se muda time que está ganhando, chef Astro já foi ferrado para comandar a cozinha, auxiliado pelo irmão Aldenor.
Eis o cardápio, panquecas de carne e caranguejo, posta alta de garoupa, peru fatiado e deslizante.
E os fabulosos doces, selecionados pelo desembargador Zezé Câmara, que da última vez limparam tudo que é compoteira.
Para maior disposição, tal da última vez, toldos serão colocados na ala leste do Ugarte.
Um dos melhores títulos da literatura brasileira ficou por conta de Maria Helena, dedicada irmã de Lúcio Cardoso.
Por Onde Andou Meu Coração.
Germano encerrou carreira de restaurateur.
E foi trazido pela Zulmira para reforçar o time servidor do Varanda's.
Timóteo Xavier e Mayara poderão mudar o nome da pizzaria da chegada do Cumbuco.
Sai Jangada e fica Belo Azul.
Quarta, 3 de setembro: Eliana Bittencourt, que foi primeira-dama da Federação do Comércio .... Eduardo Sisnando, que, tal pai, forma no meu Guia-Saúde .... Dayse Tavares, diretiva do Farias Brito .... Rafael Leal, entre outras vantagens, caçula do grande Sílvio, então, meu irmão.
"NÃO EXISTE DOR MAIOR DO QUE LEMBRAR-SE A GENTE, NO INFORTÚNIO, DOS TEMPOS FELIZES"
