Enciclopédia de Ipanema e outras notas

Do livro de Ruy Castro, Ela é Carioca, que pretendeu, e conseguiu, uma enciclopédia de Ipanema.

Tudo quanto é puro cheira a manacá, jasmim, camélia, lírio, flor de laranjeira e rosa branca.

Eis o poema escrito por Manoel Bandeira, quando Sílvia Amélia Chagas nasceu.

O pai dela, Carlos Chagas Filho, foi presidente da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano.

Seu avô paterno, Afrânio de Melo Franco, combateu no Brasil a Tripanossomíase, mais conhecida, desde então, como Doença de Chagas.

Ela se casou com um dos melhores partidos do Rio, Paulo Marcondes Ferraz, e, muitos anos depois, com o Barão de Waldner, sendo, portanto, baronesa.

TUDO CEARENSES

Cláudio Vale e Renata voltaram ao restô Es Moli de Sal, da cearense Maria de Jesus, em Formentera.

Última vez que lá estiveram, vindos de moto, foi quando os apresentei ao casal proprietário.

EM FILA

Defronte à minha pizzaria quase diária, observo com carinho.

Usuários tomando, na mais absoluta ordem, o coletivo da Viação Vitória.

EXEMPLO

No meu Minuto em O POVO-CBN, abordei sobre desodorante, se de mais valia barra ou spray.

Respondi na base do que digo e faço, barra, pois spray não segura.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 4 de setembro: Denise Montenegro, nora de César Wagner, que foi o primeiro vice-presidente civil de J. Macêdo .... Lino Villaventura, de quem ganhei camisa quadriculada, faz muitos anos, que fez sucesso em cruzeiro pelo Mediterrâneo .... Darlene Gabriele, nora do tesoura italiano, que me cortou duas casacas, a última, a que compareci à posse do general Geisel.

BON MOT

"NO FUNDO DE UM BURACO OU DE UM POÇO, ACONTECE DESCOBRIR-SE AS ESTRELAS" Aristóteles



