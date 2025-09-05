Diretamente da chácara do Eusébio

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Narcélio Miranda nos abastece com o que aconteceu na chácara do Eusébio, face Bodas de Jaspe de Aurila e Régis Frota.
Que motivaram os filhos e aderentes, Arthur e Aline, Sarah e Sarquiz Fermanian Filho e a netação, Isabela e Sarquiz.
Além da indispensável Turma dos Ciços, Thomaz Pompeu, João Gualberto, Francisco Maia.
Cláudio (Cinzano) Fernandes, Sérgio Luz, Aírton Martins, Nairo Cavalcante e filho nominado.
E, em duplas, Genivaldo Melo e Lucélia, Zezinho Rebouças e Carmem, Osmídio Holanda e Valda, Cézar Dias e Yasmim, Everaldo Pinto e Zélia.
O repasto fechou em tempo de gulosa feijoada, que nada ficou a dever à circulação que antecedeu.
Chez Marc recebe hoje Edilmo Cunha e outras lideranças da Unidos do Natal.
Para tratar dos detalhes finais do almoço anual de confraternização de sexta 28 de novembro.
Zequinha Pereira foi o primeiro restaurateur a receber garrafa do excelente tinto Catena.
Que ostenta primeira coluna do repórter, em 13 de agosto de 1955.
Dão Cabral foi último a receber minha biografia, produzida pelo Reginaldo Vasconcelos.
Que manobra os cordéis da Academia Cearense de Literatura.
Sexta, 5 de setembro: Paulo Quezado, um dos advogados que honram natal Aurora .... Marta Sá Bonfim, odontóloga superior .... Carlos Neves, que trocou praia por montanha .... Maryana Rolim, nascida Canamary .... Fernando (Parente) Mota, único dos meus irmãos civis Rita e Aurélio.
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.