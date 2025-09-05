Diretamente da chácara do Eusébio

Narcélio Miranda nos abastece com o que aconteceu na chácara do Eusébio, face Bodas de Jaspe de Aurila e Régis Frota.

Que motivaram os filhos e aderentes, Arthur e Aline, Sarah e Sarquiz Fermanian Filho e a netação, Isabela e Sarquiz.

Além da indispensável Turma dos Ciços, Thomaz Pompeu, João Gualberto, Francisco Maia.

Cláudio (Cinzano) Fernandes, Sérgio Luz, Aírton Martins, Nairo Cavalcante e filho nominado.

E, em duplas, Genivaldo Melo e Lucélia, Zezinho Rebouças e Carmem, Osmídio Holanda e Valda, Cézar Dias e Yasmim, Everaldo Pinto e Zélia.

O repasto fechou em tempo de gulosa feijoada, que nada ficou a dever à circulação que antecedeu.

DIRETRIZES

Chez Marc recebe hoje Edilmo Cunha e outras lideranças da Unidos do Natal.

Para tratar dos detalhes finais do almoço anual de confraternização de sexta 28 de novembro.

ALVO

Zequinha Pereira foi o primeiro restaurateur a receber garrafa do excelente tinto Catena.

Que ostenta primeira coluna do repórter, em 13 de agosto de 1955.

ANTES TARDE

Dão Cabral foi último a receber minha biografia, produzida pelo Reginaldo Vasconcelos.

Que manobra os cordéis da Academia Cearense de Literatura.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 5 de setembro: Paulo Quezado, um dos advogados que honram natal Aurora .... Marta Sá Bonfim, odontóloga superior .... Carlos Neves, que trocou praia por montanha .... Maryana Rolim, nascida Canamary .... Fernando (Parente) Mota, único dos meus irmãos civis Rita e Aurélio.



