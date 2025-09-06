Logo O POVO+
Os males do coração
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

Os males do coração

Confissões de Alfredo Lopes expõem o quão trágico é uma doença no coração

Os Percalços do Alfredo Lopes: Em Brasília, eu tive problemas de saúde, inclusive, um infarto, aos 47 anos.

Na época, usava o remédio Voltaren para dor, por conta própria, pois não havia nenhum médico me tratando no Distrito Federal.

A bebida da vez era vodca, e a junção de medicamentos provocou-me três pancreatites, a última, já em Fortaleza.

E as três, por coincidência, nos intervalos de seis anos, que exigiram internações de, no mínimo, 30 dias.

A segunda quase me levou ao cemitério, pois ocasionou parada renal e tudo de ruim que possa acontecer.

Tive um infarto que me necrosou uma parte do lado esquerdo, do coração, escapei novamente das doenças gravíssimas, das quais pouca gente sobrevive.

RECUERDO

Na estada ibicenca, ao passar com Renata em frente ao restô La Oliva.

Cláudio Vale imediatamente reviveu o estupendo local, nas muralhas, onde os levei para jantar.

A QUEM PUXAR

Telefonema gratificante de Eduardo (Dudu) Monte, um dos varões do Marco, que no final da vida foi meu advogado.

Por sinal, competentíssimo.

VIA AÉREA

Nadya Cabral chegou de São Paulo.

Bem a tempo de festejar natalício da bela Naiana Becker.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 6 de setembro: Verônica Perdigão, ex-cumbucana .... Andréa Campelo, filha do Estênio e mulher do Marcelo Feitosa .... J. Oswaldo Studart, filho de João Oswaldo .... Lólia Rodrigues .... Bárbara Furlani, esposa de Eduardo, cirurgião plástico.

BON MOT

"NÃO FALE MAIS COMO O HOMEM BOM DEVE SER, MAS SEJA UM BOM HOMEM" Marco Aurélio

