Os males do coração

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Os Percalços do Alfredo Lopes: Em Brasília, eu tive problemas de saúde, inclusive, um infarto, aos 47 anos.
Na época, usava o remédio Voltaren para dor, por conta própria, pois não havia nenhum médico me tratando no Distrito Federal.
A bebida da vez era vodca, e a junção de medicamentos provocou-me três pancreatites, a última, já em Fortaleza.
E as três, por coincidência, nos intervalos de seis anos, que exigiram internações de, no mínimo, 30 dias.
A segunda quase me levou ao cemitério, pois ocasionou parada renal e tudo de ruim que possa acontecer.
Tive um infarto que me necrosou uma parte do lado esquerdo, do coração, escapei novamente das doenças gravíssimas, das quais pouca gente sobrevive.
Na estada ibicenca, ao passar com Renata em frente ao restô La Oliva.
Cláudio Vale imediatamente reviveu o estupendo local, nas muralhas, onde os levei para jantar.
Telefonema gratificante de Eduardo (Dudu) Monte, um dos varões do Marco, que no final da vida foi meu advogado.
Por sinal, competentíssimo.
Nadya Cabral chegou de São Paulo.
Bem a tempo de festejar natalício da bela Naiana Becker.
Sábado, 6 de setembro: Verônica Perdigão, ex-cumbucana .... Andréa Campelo, filha do Estênio e mulher do Marcelo Feitosa .... J. Oswaldo Studart, filho de João Oswaldo .... Lólia Rodrigues .... Bárbara Furlani, esposa de Eduardo, cirurgião plástico.
"NÃO FALE MAIS COMO O HOMEM BOM DEVE SER, MAS SEJA UM BOM HOMEM"
