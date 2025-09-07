Mimos mimosos

Foto: Acervo Pessoal ￼PACO by Cavalcanti

O primeiro presente pra valer que ganhei foi de primeira grande amiga do Beco da Alegria, lote de doze camisas produzidas pelo legendário Álvaro Maia.

E o maior, um óleo do Di Cavalcanti.

Meia dúzia do caviar iraniano Beluga 00, distribuídos por diversos Natais.

Um lote na Caio Cid, onde Arialdo Pinho projetou meu estúdio, que ainda hoje está lá, incólume.

Quatro champagnes Crystal, do leitor número um, José Macêdo.

Garfos, facas e colheres, para abrir o Ugarte cumbucano, provenientes de cearense exportado para São Paulo.

Quinhentos dólares, do patrão Demócrito Dummar, forrando minha viagem à China.

Uma Montblanc, de Ivens Dias Branco.

Um retrato pintado pelo falecido Otto Cavalcanti, que serviu de capa do meu primeiro livro, Até Agora...

Um televisor grande, que, para chegar ao meu dormitório praiano, tivemos de abusar das cordas.

Um Bandeira, do próprio artista.

Voo para a Suécia, de Fernando Macêdo.

Mensagem do meu inspirador maior, Jacinto de Thormes, trazida do Rio por Antenor Barros Leal, que me foi entregue no Gala do Jubileu de Ouro, no Centro de Convenções.

Corrente de prata com crucifixo na base, de Leônia Lins.

Um Chalita e um Marcus Jussier, de Lurdes Gentil.

Uma caixa de Buchanan's, do Edson Queiroz.

Um relógio, do Patrão Inesquecível Eduardo Campos.

Uma mesa de roleta.

Enorme fornada de santinhos, tendo encravada medalhinha consagrada de Nossa Senhora das Graças, trazida de Paris pelo George Assunção.

O mesmo, com idêntica origem, da saudosa Islay Rangel, que também distribuí nas recepções de hotéis e check-ins de aeroportos.

Um retrato, do Félix, pintado em casa de Epitácio e Tatiana Lins.

Bíblia Sagrada, da Beatriz Philomeno.

Máquina de lavar dentes, do Jório da Escóssia.

Foto minha, com ela e suas irmãs Dagmar e Zilmar, de Yolanda Queiroz, batida em jantar da Rua Osvaldo Cruz.

Uma belíssima rede avarandada, da Carla Pontes.

E tem mais, muito mais, não pelo tamanho do merecimento, que não é grande, mas pela generosidade dos doadores, que é enorme.