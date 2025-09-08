Folhinhas da segunda

Foto: JoaoFilho Tavares Morgana e Ivens Dias Junior

De compromisso hoje com seu calendário pessoal: Sandra Vieira, mulher de figuraço do excelente governo César Cals.

Ivens Dias Branco Júnior, que, ao assumir comando do Grupo, recebeu bênção telefônica do padre Henrique, vigário da Tabuba.

Júlia Galdino, da família salineira do Cocó .... Lygia Cavalcante, consorte do comandante Cláudio.

Francisco Gurgel, desembargador remido .... Teresa Porto, que foi primeira-dama do Rotary Palace.

Sérgio Sidou, genro da dra Vanda Tahim .... Irisdalva Furtado, que forma entre as belas moças de Crateús, que deu até uma Miss Country, Ítala Ventura.

Adalberto Benevides, interessado em vinhos .... Eliane Machado, viúva do Jaime, que foi meu patrão na Jangadeiro .... Esmeralda Bezerra, cujo marido é recordista de mandatos federais.

Foto: Acervo Pessoal Na noite do Anuário de O POVO, desembargador Paulo Régis Botelho e Luiz Dias Martins, filho de Glaura Férrer

TRÊS MOTIVOS DE GRAÇA

Graça Dias Branco convidando para hoje, sete da noite, no Praia Centro.

Trata-se, no caso, de projeto da Edisca, unindo arte, amizade e compromisso com o futuro.

NAS MONSENHORES

Juarez Leitão, Geraldo Amancio e Vanderlei Pereira farão a noite do dia 17 no Ideal.

Lançando De Repente Cantoria e O Menino Que Virou Pássaro.

MAIOR

Enquanto prefeitos anteriores inauguraram ruas.

O atual, Naomi, poderá entregar um bairro inteiro.

FITAS DE MÁQUINA

Joseoly Moreira também participou do encontro do alto comando da Unidos do Natal realizado final da tarde de sexta, no Chez Marc .... Jeff Peixoto chamou, pelo fio, para comunicar que revista natalícia do Ideal terá participação

deste repórter.

BON MOT