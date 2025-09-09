Jubileu 70 no Pause

Foto: George Souza Clóvis Holanda e Lúcio Brasileiro no palco do Pause

Naturalmente, que O POVO não poderia faltar ao meu Jubileu de 70, o jornalista diário mais antigo do mundo.

Assim, ao entardecer da sexta, tomei a rota da Aguanambi, recebido pelo Rafael Brasileiro, fui introduzido ao estúdio principal.

Onde Clóvis Holanda deu vazão à palpitante pauta, que respondi incontinentemente.

Entre os temas abordados, a briga com João Saldanha no bar do Copacabana Palace, que quase deu tabefe.

A chaleira de água quente que, quando tinha dois anos, na Aurora, derramei sobre mim mesmo.

A surra que não levei da rapaziada do Náutico, na entrada do primeiro baile de debutantes do Meireles, e que, para não apanhar, tive que tomar um cuba libre aos 17.

Foto: Evando pereira Dr Murilo Amaral e Bel de Sá, no encantador almoço jubilado.

CONCORDANTE

Luiz Marques utilizou WhatsApp para parabenizar Humberto Mendonça pelo artigo sobre o momento brasileiro.

Agora publicado nas diversas redes sociais.

ESTREIA

Do almoço anual da Unidos do Natal, deverá participar procurador Luiz Eduardo dos Santos.

Apresentado no encontro de sexta no Chez Marc, pelo Marcus Lage.

BOLA NOS PÉS

Se emplacar como treinador do Fortaleza, argentino Palermo vai desmentir o dito popular.

Que craque não dá bom técnico, tanto que Domingos da Guia, Leônidas da Silva e Zizinho não aprovaram, e Pelé nunca quis.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 9 de setembro: João Dummar, médico psiquiatra .... Morgana Linhares .... Antônio (Costinha) Costa, veranista do Fortim .... Albanisa Pontes, moradora ribeirinha da Granja Castelo .... Lagildo Brasileiro .... Mônica Carvalho, nora de Paulo e Marúzia, que deixaram saudades.

BON MOT

"A NOITE TRAZ À LUZ NOSSAS DORES" Sêneca



