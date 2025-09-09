Jubileu 70 no Pause

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Naturalmente, que O POVO não poderia faltar ao meu Jubileu de 70, o jornalista diário mais antigo do mundo.
Assim, ao entardecer da sexta, tomei a rota da Aguanambi, recebido pelo Rafael Brasileiro, fui introduzido ao estúdio principal.
Onde Clóvis Holanda deu vazão à palpitante pauta, que respondi incontinentemente.
Entre os temas abordados, a briga com João Saldanha no bar do Copacabana Palace, que quase deu tabefe.
A chaleira de água quente que, quando tinha dois anos, na Aurora, derramei sobre mim mesmo.
A surra que não levei da rapaziada do Náutico, na entrada do primeiro baile de debutantes do Meireles, e que, para não apanhar, tive que tomar um cuba libre aos 17.
Luiz Marques utilizou WhatsApp para parabenizar Humberto Mendonça pelo artigo sobre o momento brasileiro.
Agora publicado nas diversas redes sociais.
Do almoço anual da Unidos do Natal, deverá participar procurador Luiz Eduardo dos Santos.
Apresentado no encontro de sexta no Chez Marc, pelo Marcus Lage.
Se emplacar como treinador do Fortaleza, argentino Palermo vai desmentir o dito popular.
Que craque não dá bom técnico, tanto que Domingos da Guia, Leônidas da Silva e Zizinho não aprovaram, e Pelé nunca quis.
Terça, 9 de setembro: João Dummar, médico psiquiatra .... Morgana Linhares .... Antônio (Costinha) Costa, veranista do Fortim .... Albanisa Pontes, moradora ribeirinha da Granja Castelo .... Lagildo Brasileiro .... Mônica Carvalho, nora de Paulo e Marúzia, que deixaram saudades.
"A NOITE TRAZ À LUZ NOSSAS DORES"
