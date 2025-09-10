Confra da Unidos

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
No almoço tardio preparativo do confra anualino da Unidos do Natal, acontecido no Chez Marc.
Dei a minha direita ao coordenador-mor Edilmo Cunha, que, por sua vez, deu sua direita ao Carlos Augusto Moraes.
O desembargador Zezé Câmara, último a chegar, ocupou a cabeceira oeste.
E confirmou a doçaria na sexta 28, incluindo o de jaca, pontificando no quinteto que será oferecido.
Olhando para o mar, Chiquinho Aragão, sentado ao lado de Humberto (Meninão) Camurça.
Não reparei no que pediram, porém, quanto a mim, não abro mão da delícia das delícias do restô altaneiro do Icaraí, Delícia de Camarão.
Face cinquentenário de sua Record, Edilmo Cunha traz palestrante de São Paulo, Marcos Gouvêa.
Especialista em varejo e estratégia empresarial, que vai usar da palavra, oito da noite de hoje, no Gran Marquise.
Ontem, revi o Ideal, às expensas do Jeff Peixoto.
Que leva meu Jubileu em 70 pra revista do clube, mediante entrevista.
Foi Cid Carvalho, quando trabalhávamos juntos na Uirapuru, quem criou esse jargão para mim, que entrava logo depois dele.
E agora, com vocês, Lúcio Brasileiro, a profissão desse rapaz é Esperança.
Quarta, 10 de setembro: Katherine Ary, mulher do Emílio .... Dora Pessoa, nora do prefeito de Maracanaú .... Carla Fiúza, nascida Siqueira .... Tássia Vianna.
"A IRA É UM FOGO QUE CONSOME APENAS A TI MESMO"
