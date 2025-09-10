Confra da Unidos

Foto: Acervo Pessoal Com Ticiana, Rafael Sudatti, o benfeitor, que costurou a lagosta que levou sala inteira a extremo estado glutão

No almoço tardio preparativo do confra anualino da Unidos do Natal, acontecido no Chez Marc.

Dei a minha direita ao coordenador-mor Edilmo Cunha, que, por sua vez, deu sua direita ao Carlos Augusto Moraes.

O desembargador Zezé Câmara, último a chegar, ocupou a cabeceira oeste.

E confirmou a doçaria na sexta 28, incluindo o de jaca, pontificando no quinteto que será oferecido.

Olhando para o mar, Chiquinho Aragão, sentado ao lado de Humberto (Meninão) Camurça.

Não reparei no que pediram, porém, quanto a mim, não abro mão da delícia das delícias do restô altaneiro do Icaraí, Delícia de Camarão.

NÍVEL ALTO

Face cinquentenário de sua Record, Edilmo Cunha traz palestrante de São Paulo, Marcos Gouvêa.

Especialista em varejo e estratégia empresarial, que vai usar da palavra, oito da noite de hoje, no Gran Marquise.

FALANDO GROSSO

Ontem, revi o Ideal, às expensas do Jeff Peixoto.

Que leva meu Jubileu em 70 pra revista do clube, mediante entrevista.

O PAI

Foi Cid Carvalho, quando trabalhávamos juntos na Uirapuru, quem criou esse jargão para mim, que entrava logo depois dele.

E agora, com vocês, Lúcio Brasileiro, a profissão desse rapaz é Esperança.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 10 de setembro: Katherine Ary, mulher do Emílio .... Dora Pessoa, nora do prefeito de Maracanaú .... Carla Fiúza, nascida Siqueira .... Tássia Vianna.

