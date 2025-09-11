Volta para onde já fui

Foto: NILTON SILVA/ IDEAL CLUBE Jefferson Quesado, Fernando Esteves e Jeff Peixoto

Voltei ao Ideal, atendendo convocação do Jeff Peixoto, que nem sequer sabia que eu tinha sido ele dos anos 50.

Quando editei alguns números da Revista Ideal, durante gestão do meu irmão civil Aurélio Mota.

Dois presidentes, o atual, Fernando Esteves, e o do Conselho, Amarílio Cavalcante, participaram da bancada inquisidora.

E os Quezado da Aurora, dois irmãos e primos indiscutíveis, Jefferson e Nilo, que mais usa Tabosa.

Tudo ocorreu velozmente, antes do almoço, que por sinal, pelo menos para mim, não aconteceu.

Sendo real a expectativa de suculenta feijoada reunindo os exs em vida, o que inclui o do cinquentenário, qual seja, Roberto Machado.

Que representará o primeiro de nossa geração, que subiu e não mais frequenta, Luciano Barreira, da linhagem do Bispo-Conde de Sobral, dom José Tupinambá da Frota.

Foto: Acervo Pessoal Com o comandante Cláudio Cavalcante e Lygia, na Estalagem Dois Sertões

POSSÍVEL

No Marquês da Varjota, três prováveis protagonistas do próximo Réveillon mágico.

Trata-se do Hotel El Minzah, de Marrocos.

DANDO AS CARTAS

Beatriz Viana anfitriona hoje o encontro das Azuis.

Que acontecerá no Jangada Clube.

PASSANDO BATIDO

Estive duas vezes no Náutico, visando encontro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Sem conseguir, sequer, apertar a mão do comandante, Reginaldo Vasconcelos.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 11 de setembro: José Maria Girão, um dos tocadores da Loteria Estadual .... Evandro Colares, publicitário frequentador da Unidos do Natal .... Karina de Castro, nora de Branca e Josué .... Régis Dias, que já atuou no serviço público.

BON MOT