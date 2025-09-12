Anuário e feijoada do Ideal

Foto: acervo pessoal Na recepção do Anuário, recebendo governador Elmano de Freitas, presidente da Câmara, Léo Couto, e noiva Gabriella Ventura, e deputado Guilherme Sampaio

Roberto Machado, o Ney, terá a dolorosa missão de representar seu irmão civil Luciano Barreira, na jubilada feijoada que o Ideal vai me oferecer.

Aliás, ele compareceu da primeira vez, e foi a última em que encontrei quem me deu mais força junto à turma do Clube da Piscina, justo o Luciano em questão.

Por sinal, foi quem substituiu o Luciano, que lhe ensejou presidir o cinquentenário.

Que teve como pique da comemoração o Baile das Debutantes, apresentadas pelo grande Raul Cortez, vindo especial do Rio, com sua então mulher, a estonteante Tânia Caldas.

Ainda a propósito, Luciano foi o primeiro presidente da nossa geração, e me cedeu o bar refrigerado, para que eu abrigasse meus convidados em duas mesas.

SERVIDOR

O garçom Odílio foi quem serviu a mesa comandada por Wilma Patrício, no Marquês da Varjota.

E me fez tocante confissão, não passa um dia sem conferir esta coluna.

EVOCANDO A TRADIÇÃO

Na minha passagem pelo O POVO, fui recebido como um príncipe.

Da recepção ao estúdio de gravação.

TIME DA REDE

Do Jeff Peixoto, recebi seu apanhado sobre o Ferroviário.

Pelo qual eu torcia no PV, nos tempos de Zé Dias, Nozinho e Manoelzinho, que os anos não trazem mais.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 12 de setembro: Marcelo Quinderé .... Leyla, sra Sálvio Pinto .... João Ponte Júnior .... Andréa Cunha, arquiteta .... Flávio Urquizah Vidal.

BON MOT