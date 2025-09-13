Pensamentos socráticos

Foto: Reprodução Wikipédia Filósofo Sócrates

Apesar de pouco se saber sobre sua vida, Sócrates é considerado por muitos como um modelo de filósofo.

Do que produziu, tirei algumas proclamações, tais: Só sei que nada sei .... Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.

O grande segredo para a plenitude é muito simples, compartilhar o mais que puder.

Se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e, posteriormente, repartidos por partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos.

A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em se ser aquilo que se deseja parecer.

Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância .... Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes.

Foto: acervo pessoal Moema Guilhon e sobrinho do saudoso Ernani, Said, com mulher Daniele, nos quinzanos de Anik Fujita, no Casa Dunas

JUSTO

Prefeito Roberto Pessoa troca nome do bairro Alto Alegre II, em Maracanaú.

Para Senador José Afonso Sancho.

RECONHECIMENTO

A semana começou muito bem, com o lança de Jurandir Picanço - Médico e Educador, by Cláudia Albuquerque.

Aconteceu segunda, na Fiec.

DIARISTA

Retribuo alô que me mandou, via primo Nilo Tabosa, leitor dia sim, outro também, desta coluna, Rubens Soares Costa.

Aparentado de dom Miguel Câmara e Consuelo Dias Branco.

FITAS DE MÁQUINA

Festejando seu Jubileu em 65 hoje, no Edifício Açores da Barão de Aracati, Paulo Miranda, que é Moreira de Sousa .... Jantando no Don Pepe, com mulher Redna, filha e genro, Mirella e Daniel Veras, primo desembargador Jefferson Quesado .... Ilenir Jacob passou pela cidade e já voltou a São Paulo ....

BON MOT