Confra jubiladade com superalmoço

Foto: acervo pessoal Uma memória e uma prévia. No Ugarte, Meton Vasconcelos, Leopoldo Albuquerque, Assis Antero, que tem à esquerda anunciador oficial da Unidos do Natal, Joseoly Moreira

.

Fechado o menu do superalmoço do dia 28 de novembro da Escola Unidos do Natal.

Entradas, como soe acontecer, serão panquecas de carne e caranguejo.

Na base, estarão a apreciada posta alta de garoupa e também curtíveis fatias deslizantes de peru.

Como poster, confirmados os doces que fazem do desembargador Zezé Câmara seu portador.

Cinco qualidades, explodindo sempre o de jaca, despontando, naturalmente, os 12 anos, sem esquecer também bem-recebido 8, o menos cirrótico de todos.

Será a primeira confra jubilada, que é o que estou completando, ladeado de afeto por todos os lados.

MERECIDO

Chegando de viagem cedo da manhã, dr Boghos Boyadjian apelou pra Morfeu.

Mas, quero ressaltar a fidalguia com a qual fui recebido pelo dr Tiago Feitosa.

ERAM DOIS

A propósito da nota sobre o Ferrão do Jeff Peixoto, recebi mensagem do Sílvio Carlos citando o Juju, que foi também um grande goleiro.

Muitas vezes entrando no lugar do Zé Dias.

IVITAÇÃO

Luciano Cavalcante e Regina Diógenes convocando para amanhã.

Novo restô com nome dela, na Barão de Studart, ponto dele.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 17 de setembro: Denise Alves, viúva de uma grande saudade, que é Chico .... Guadelupe Pessoa, que Ceará perdeu pra Recife .... Luiz Girão, do leite famoso .... Ivana Maia, que foi vice-governatriz .... Leopoldo Albuquerque .... Monaliza Targino, mulher de Roberto.

BON MOT

"AMA OS TEUS PAIS, SE SÃO JUSTOS E HONESTOS: CASO CONTRÁRIO, SUPORTA-OS" Públio Siro



