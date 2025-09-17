Confra jubiladade com superalmoço

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Fechado o menu do superalmoço do dia 28 de novembro da Escola Unidos do Natal.
Entradas, como soe acontecer, serão panquecas de carne e caranguejo.
Na base, estarão a apreciada posta alta de garoupa e também curtíveis fatias deslizantes de peru.
Como poster, confirmados os doces que fazem do desembargador Zezé Câmara seu portador.
Cinco qualidades, explodindo sempre o de jaca, despontando, naturalmente, os 12 anos, sem esquecer também bem-recebido 8, o menos cirrótico de todos.
Será a primeira confra jubilada, que é o que estou completando, ladeado de afeto por todos os lados.
Chegando de viagem cedo da manhã, dr Boghos Boyadjian apelou pra Morfeu.
Mas, quero ressaltar a fidalguia com a qual fui recebido pelo dr Tiago Feitosa.
A propósito da nota sobre o Ferrão do Jeff Peixoto, recebi mensagem do Sílvio Carlos citando o Juju, que foi também um grande goleiro.
Muitas vezes entrando no lugar do Zé Dias.
Luciano Cavalcante e Regina Diógenes convocando para amanhã.
Novo restô com nome dela, na Barão de Studart, ponto dele.
Quarta, 17 de setembro: Denise Alves, viúva de uma grande saudade, que é Chico .... Guadelupe Pessoa, que Ceará perdeu pra Recife .... Luiz Girão, do leite famoso .... Ivana Maia, que foi vice-governatriz .... Leopoldo Albuquerque .... Monaliza Targino, mulher de Roberto.
"AMA OS TEUS PAIS, SE SÃO JUSTOS E HONESTOS: CASO CONTRÁRIO, SUPORTA-OS"
