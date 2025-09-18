Reencontro com obras que me tocaram

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Transformei os últimos dias em que fiquei em casa, aqui no Cumbuco, em oportuna ocasião de reencontrar obras que tanto me tocaram.
Momentos, de Yolanda Queiroz, A História de Um Grande Amor (título meu).
Os Frotas, do padre jesuíta José Gentil, ordenado em Paris, um dos três varões de José Alves de Carvalho e dona Maria Amélia.
Uma Lição Completa de Aceitamento das Determinações do Destino, pelo protagonista Jorge Leite Barbosa e Elizabete Aragão.
Aviação no Ceará, de Augusto Oliveira e Ivonildo Lavôr, reportando o desaparecimento, até hoje não esclarecido, de Amélia Earhart.
E reaparecimento, jamais confirmado, nem completamente desmentido, dela e seu companheiro, que teriam sido vistos na Ilha japonesa de Saipan, no Pacífico.
Jubilado repórter baixou na Câmara Municipal de Fortaleza.
Por proposta do vereador René Pessoa.
Alfredo Lopes deixou saudade e legado.
Pela utilidade viageira do livro.
Luiz Guimarães, a quem procurei para aumentar sombra dos usuários dos ônibus da Vitória.
Quinta, 18 de setembro: Mana Leão, viúva Pedro Henrique, que me cirurgiou, e considerou depois sua obra-prima .... Aristóteles Canamary, que foi genro do saudoso Vicente Gaspar .... Ana D'Áurea Chaves, mulher do Lauro Filho, muito atuante em viagens exteriores .... Arthur de Castro, filho de Antônio Marçal, que me ensejou bela caneta para assinar meu primeiro livro, lançado pra multidão no Náutico .... Cecy de Castro, nascida Castro Alves .... Pedro Fiúza, que participou conosco da Sociedade dos Amigos do Cumbuco, hoje paulista .... Rosana (Pretinha) Rolim, sra Clóvis Rolim.
"A LOUCURA É VIZINHA DA MAIS CRUEL SENSATEZ"
