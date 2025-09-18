Reencontro com obras que me tocaram

Foto: acervo pessoal ￼YOLANDA Queiroz, lady das mais legítimas

Transformei os últimos dias em que fiquei em casa, aqui no Cumbuco, em oportuna ocasião de reencontrar obras que tanto me tocaram.

Momentos, de Yolanda Queiroz, A História de Um Grande Amor (título meu).

Os Frotas, do padre jesuíta José Gentil, ordenado em Paris, um dos três varões de José Alves de Carvalho e dona Maria Amélia.

Uma Lição Completa de Aceitamento das Determinações do Destino, pelo protagonista Jorge Leite Barbosa e Elizabete Aragão.

Aviação no Ceará, de Augusto Oliveira e Ivonildo Lavôr, reportando o desaparecimento, até hoje não esclarecido, de Amélia Earhart.

E reaparecimento, jamais confirmado, nem completamente desmentido, dela e seu companheiro, que teriam sido vistos na Ilha japonesa de Saipan, no Pacífico.

Foto: acervo pessoal Alexandre Philomeno, caçula de Beatriz e Chico, com filhas, nataliciante da semana, Maria Eduarda, e Maria Fernanda

DIAMANTES

Jubilado repórter baixou na Câmara Municipal de Fortaleza.

Por proposta do vereador René Pessoa.

VALIA

Alfredo Lopes deixou saudade e legado.

Pela utilidade viageira do livro.

INCANSÁVEL

Luiz Guimarães, a quem procurei para aumentar sombra dos usuários dos ônibus da Vitória.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 18 de setembro: Mana Leão, viúva Pedro Henrique, que me cirurgiou, e considerou depois sua obra-prima .... Aristóteles Canamary, que foi genro do saudoso Vicente Gaspar .... Ana D'Áurea Chaves, mulher do Lauro Filho, muito atuante em viagens exteriores .... Arthur de Castro, filho de Antônio Marçal, que me ensejou bela caneta para assinar meu primeiro livro, lançado pra multidão no Náutico .... Cecy de Castro, nascida Castro Alves .... Pedro Fiúza, que participou conosco da Sociedade dos Amigos do Cumbuco, hoje paulista .... Rosana (Pretinha) Rolim, sra Clóvis Rolim.

BON MOT

"A LOUCURA É VIZINHA DA MAIS CRUEL SENSATEZ" Clarice Lispector



