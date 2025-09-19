Foto: Acervo pessoal Francisco Campelo

Após lançar as Melhores Mesas daqui mesmo, Francisco Campelo deu um salto.

Ou melhor, um grande salto, pois começou a trabalhar As Grandes Mesas Brasileiras.

Nesse sentido, viajou especialmente, obtendo, gloriosamente, adesões de Norte a Sul.

Exemplos, Rio, entre outras, Maria Pia Marcondes Ferraz, e São Paulo, Fátima Scarpa.

E também, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Goiânia, Belém, Manaus.

E até a Capital entrou na dança, pois Brasília se fará altaneiramente representar.

Foto: acervo pessoal Neto Ramalho e Mikaele, na palestra de Marcos Gouvêa, from São Paulo

SUCESSÃO

Zecarlos Pinheiro, de quem fui padrinho do casamento com Letinha Sampaio.

Muito bem acompanhado de Lêda Maria Castellar, no Marquês da Varjota.

FAMÍLIA INCORPORADA

Enviado por seus filhos, recebo, de autoria de Cláudia Albuquerque.

Jurandir Picanço - Médico e Educador.

MÃO NA CAPA

Penso mudar, por minha exclusiva conta (e risco), título do compêndio by Alfredo Lopes Neto.

Que passaria a atender por Vida Viageira, que considero melhor do que o que ele deu, Uma História de Vida e Viagens.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 19 de setembro: Margarida Proença de Macêdo, que exerceu a secretaria do pai .... Lorena Falcão, matriarca do clã médico profissional .... Manoel Veras, da linha mais recente da Unidos do Natal .... Ana Karine Monteiro, mulher do Valdetário .... Sunny Gutiérrez sra Daniel.

