Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Após lançar as Melhores Mesas daqui mesmo, Francisco Campelo deu um salto.
Ou melhor, um grande salto, pois começou a trabalhar As Grandes Mesas Brasileiras.
Nesse sentido, viajou especialmente, obtendo, gloriosamente, adesões de Norte a Sul.
Exemplos, Rio, entre outras, Maria Pia Marcondes Ferraz, e São Paulo, Fátima Scarpa.
E também, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Goiânia, Belém, Manaus.
E até a Capital entrou na dança, pois Brasília se fará altaneiramente representar.
Zecarlos Pinheiro, de quem fui padrinho do casamento com Letinha Sampaio.
Muito bem acompanhado de Lêda Maria Castellar, no Marquês da Varjota.
Enviado por seus filhos, recebo, de autoria de Cláudia Albuquerque.
Jurandir Picanço - Médico e Educador.
Penso mudar, por minha exclusiva conta (e risco), título do compêndio by Alfredo Lopes Neto.
Que passaria a atender por Vida Viageira, que considero melhor do que o que ele deu, Uma História de Vida e Viagens.
Sexta, 19 de setembro: Margarida Proença de Macêdo, que exerceu a secretaria do pai .... Lorena Falcão, matriarca do clã médico profissional .... Manoel Veras, da linha mais recente da Unidos do Natal .... Ana Karine Monteiro, mulher do Valdetário .... Sunny Gutiérrez sra Daniel.
"NÃO É QUE ELE QUEIRA PROSSEGUIR, NA VERDADE NÃO SABE ESTAR PARADO"
