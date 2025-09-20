Sob comando de Wilma Patrício e outras notas

Foto: acervo pessoal No Almoço Jubileu, que estourou, Ana Maria, nascida Cabral e Nogueira, e Jorge Parente

.

Quarta-feira Santa desta findante funcionou plenamente, sob óbvio comando de Wilma Patrício.

Quem primeiro baixou foi este repórter Brasileiro, imediatamente seguido por Ecilda Girão.

Emília me deu sua frente, enquanto Maria Vital, como sempre benfazejamente, fechou o círculo.

O bacalhau, em peças grandes e amplas, recebeu o grau maior, enquanto um tintão lhe fez altaneira companhia.

E quanto ao papo, falou-se de coisa antiga e falou-se de coisa nova.

INÍCIO DE JORNADA

Manoel Porto estará decididamente representado no almoço com que Ideal festeja meu Jubileu.

Acontece que ele foi meu primeiro presidente como colunista, inclusive, autor da frase: Aqui, você não precisa convite, a casa é sua.

JAMIL

A propósito, estive conferindo o Salão B do Cassino das Monsenhores, onde ficavam a roleta, o bacará e a campista.

E divisei a varanda leste, onde se sentava toda noite, menos domingo, embora não jogasse, o Bachá do Charuto.

MARCHA À RÉ

Aliás, meu último Réveillon no Ideal, presidente era o Luciano Barreira.

Pois já estava envolvido nas raias cumbucanas.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 20 de setembro: Germano Franck, cujo pai pioneirou o gesso .... General Júlio Lima Verde, que optou pelo Ceará, quando deixou o comando da Região .... Maria José Pessoa, primeira-dama de Maracanaú .... Adriano Fiúza, um dos braços de Auridéia Gualberto, no Palácio das Oliveiras .... Flávio Barbosa, genro do inesquecível Régis Jucá .... Valdélio Leite Filho, que lidera produção de abre-ouvidos.

BON MOT

"QUANDO UM HOMEM AMA VERDADEIRAMENTE É PORQUE É A PRIMEIRA VEZ QUE AMA" Oscar Wilde



