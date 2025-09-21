Os gentis-homens da sociedade e adjacências

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Virgílio Fernandes Távora
Thomaz Pompeu de Souza Brasil Neto
Dom Miguel Câmara
Bertrand Boris
José Aurélio Mota
Petrônio Andrade
Manoel Porto
José Moreira
Carlos Meira Martin
Ossian de Aguiar
Guimarães Duque
Dante Costa Lima Vieira
Vicente Fialho
Carlos d'Alge
José Carlos Saboya Filho
João Ramos (TV Ceará e Ceará Rádio Clube)
Salomão Maia
Luiz Carlos Aguiar
Geraldão Jereissati
Ciro Moreira
Luiz Gentil
Irmão Julião
José Waldo Cabral
Eduardo Tapajós (presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis)
Deusimar Lins
Amarílio Cartaxo
Gervásio Pegado
Joaquim Figueiredo Correia
Chicão Jereissati
Darcy Xavier Costa
Lauro Vinhas Lopes
José Midauar (Pano Verde)
Aprígio Fernandes
Walder Sá
Raul Cabral de Sá
Fausto Cabral
Hilário Macêdo
José Oswaldo Soares
Dr Walber Pinto Vieira
Romeu Aldigueri
Manoel Holanda
Ésio Pinheiro
Francis Bloc
Galba Borges
Alber Quinderé
Luiz Carlos Fontenelle
Luiz de França
.
Eugênio Porto
Jaime Machado
Zózimo Barrozo do Amaral
Edmilson Pinheiro
Audísio Pinheiro
Álvaro Oliveira Filho
Haroldo Juaçaba
Adauto Bezerra
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.