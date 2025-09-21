Logo O POVO+
Os gentis-homens da sociedade e adjacências
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Políticos, religiosos, empresários, comunicadores... são cavalheiros que tornaram o cotidiano mais gentil
Foto: acervo pessoal ￼COM Dante Vieira, um dos eleitos

Virgílio Fernandes Távora

Thomaz Pompeu de Souza Brasil Neto

Dom Miguel Câmara

Bertrand Boris

José Aurélio Mota

Petrônio Andrade

Manoel Porto

José Moreira

Carlos Meira Martin

Ossian de Aguiar

Guimarães Duque

Dante Costa Lima Vieira

Vicente Fialho

Carlos d'Alge

José Carlos Saboya Filho

João Ramos (TV Ceará e Ceará Rádio Clube)

Salomão Maia

Luiz Carlos Aguiar

Geraldão Jereissati

Ciro Moreira

Luiz Gentil

Irmão Julião

José Waldo Cabral

Eduardo Tapajós (presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis)

Deusimar Lins

Amarílio Cartaxo

Gervásio Pegado

Joaquim Figueiredo Correia

Chicão Jereissati

Darcy Xavier Costa

Lauro Vinhas Lopes

José Midauar (Pano Verde)

Aprígio Fernandes

Walder

Raul Cabral de Sá

Fausto Cabral

Hilário Macêdo

José Oswaldo Soares

Dr Walber Pinto Vieira

Romeu Aldigueri

Manoel Holanda

Ésio Pinheiro

Francis Bloc

Galba Borges

Alber Quinderé

Luiz Carlos Fontenelle

Luiz de França

Eugênio Porto

Jaime Machado

Zózimo Barrozo do Amaral

Edmilson Pinheiro

Audísio Pinheiro

Álvaro Oliveira Filho

Haroldo Juaçaba

Adauto Bezerra

 

