Homenagens de um jubileu
Amarílio Cavalcante reedita a homenagem dos 60
Quando fiz Jubileu em 60, Amarílio Cavalcante me ofereceu uma feijoada no outrora Cassino das Monsenhores.

À qual compareceram, nada mais, nada menos, que sete presidentes do Ideal.

Inclusive, aquele que foi o primeiro de minha geração a assumir comando do Clube da Piscina.

Pois bem, agora em outubro, o mesmo Amarílio, que é o presidente do Conselho Deliberativo, reedita a benfazeja promoção.

E vai dar para ter saudade, pois já partiram os irmãos Barreira, Tupi e Luciano.

Que, quando concluiu, passou pra outro também de minha geração, o Roberto (Ney) Machado, que agora o representará.

MIL E UMA NOITES

Quem optar pelo Réveillon no Minzah de Marrocos, certamente sairá ganhando.

Pois hotel em questão é um sonho.

CONFIRMAÇÃO

Sérgio Ponte comunicando oficialmente que vou receber Medalha do Mérito Esportivo.

A terceira, pois tenho duas, guardadas com carinho.

PARTIU

Sereia do Luiz Gentil não foi de ouro.

Ao saber, Edson prometeu, porém, não teve chance.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 22 de setembro: Ivanito Bezerra, filho nominado de Ivan .... Mariana Lobo, defensora pública .... Padre Eugênio Paccelli, atualmente paroquiando em Guaramiranga .... Sávio Batista.

