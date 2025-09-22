Homenagens de um jubileu

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Quando fiz Jubileu em 60, Amarílio Cavalcante me ofereceu uma feijoada no outrora Cassino das Monsenhores.
À qual compareceram, nada mais, nada menos, que sete presidentes do Ideal.
Inclusive, aquele que foi o primeiro de minha geração a assumir comando do Clube da Piscina.
Pois bem, agora em outubro, o mesmo Amarílio, que é o presidente do Conselho Deliberativo, reedita a benfazeja promoção.
E vai dar para ter saudade, pois já partiram os irmãos Barreira, Tupi e Luciano.
Que, quando concluiu, passou pra outro também de minha geração, o Roberto (Ney) Machado, que agora o representará.
Quem optar pelo Réveillon no Minzah de Marrocos, certamente sairá ganhando.
Pois hotel em questão é um sonho.
Sérgio Ponte comunicando oficialmente que vou receber Medalha do Mérito Esportivo.
A terceira, pois tenho duas, guardadas com carinho.
Sereia do Luiz Gentil não foi de ouro.
Ao saber, Edson prometeu, porém, não teve chance.
Segunda, 22 de setembro: Ivanito Bezerra, filho nominado de Ivan .... Mariana Lobo, defensora pública .... Padre Eugênio Paccelli, atualmente paroquiando em Guaramiranga .... Sávio Batista.
