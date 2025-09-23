Frota & Gentil

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Dos quinze filhos de dona Amélia Frota e José (Gentil) Alves de Carvalho, metade ingressou na vida religiosa.
Seis freiras, três nas Dorotéias, duas, Senhoras de Caridade, uma, na Ordem do Sion.
Dos três cavalheiros, um formou com os Jesuítas, o padre José, por sinal, autor da maravilhosa obra sobre os Frotas.
Cinco delas casaram, Mimosa, com Eugênio Amaral; Iracema, com Alberto Costa Souza; Isabel (Belisa), com Torquato.
Anita, com Nestor Barbosa, e a mais bonita delas, Beatriz, com Campos Paiva.
Tendo permanecido solteira Chiquita, que, por sinal, residia vizinho do palacete que mais tarde passou a servir de Reitoria da Universidade Federal.
Claro que o ex-prefeito Vítor Valim não podia adivinhar, quando introduziu o piso intertravado na maior avenida do Cumbuco.
Porém, aconteceu que, tirante trator e ônibus, os demais veículos estão desembestando na pista.
No Don Pepe dominicalmente superlotado, oncologista Leonardo Atem.
Que almoçava com mulher e filhos, tinha vizinho colega de clínica, dr Salvio Pinto.
De ponto em ponto, a galinha não enche o papo.
Dos seis que Fortaleza e Ceará disputavam, só fizeram um ponto, no empate do Ceará com o Bahia.
Estreando no Belo Azul cumbucano, Ciro Fernandes, morador do Wai-Wai .... Que fazia companhia ao amigo maior, Carlos Araruna .... Luiz Guimarães, da Viação Vitória, usou feriado de ontem para tratar de melhoria ambiental para usuários de seus aprumados coletivos.
"A MAIORIA DAS PESSOAS É TÃO FELIZ QUANTO DECIDE SER"
