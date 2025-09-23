Frota & Gentil

Foto: Acervo/O POVO Na foto: Reitoria da UFC. Foto: Mauri Melo, em 24/09/1996

Dos quinze filhos de dona Amélia Frota e José (Gentil) Alves de Carvalho, metade ingressou na vida religiosa.

Seis freiras, três nas Dorotéias, duas, Senhoras de Caridade, uma, na Ordem do Sion.

Dos três cavalheiros, um formou com os Jesuítas, o padre José, por sinal, autor da maravilhosa obra sobre os Frotas.

Cinco delas casaram, Mimosa, com Eugênio Amaral; Iracema, com Alberto Costa Souza; Isabel (Belisa), com Torquato.

Anita, com Nestor Barbosa, e a mais bonita delas, Beatriz, com Campos Paiva.

Tendo permanecido solteira Chiquita, que, por sinal, residia vizinho do palacete que mais tarde passou a servir de Reitoria da Universidade Federal.

Foto: acervo pessoal Com mulher Tereza, deputado Vicente Arruda, cuja partida pôs um ponto final na mais incrementada roda cumbucana, a dominical da Base de Santa Cruz

SUPERVELOZ

Claro que o ex-prefeito Vítor Valim não podia adivinhar, quando introduziu o piso intertravado na maior avenida do Cumbuco.

Porém, aconteceu que, tirante trator e ônibus, os demais veículos estão desembestando na pista.

LADO A LADO

No Don Pepe dominicalmente superlotado, oncologista Leonardo Atem.

Que almoçava com mulher e filhos, tinha vizinho colega de clínica, dr Salvio Pinto.

RUMO BURACO

De ponto em ponto, a galinha não enche o papo.

Dos seis que Fortaleza e Ceará disputavam, só fizeram um ponto, no empate do Ceará com o Bahia.

FITAS DE MÁQUINA

Estreando no Belo Azul cumbucano, Ciro Fernandes, morador do Wai-Wai .... Que fazia companhia ao amigo maior, Carlos Araruna .... Luiz Guimarães, da Viação Vitória, usou feriado de ontem para tratar de melhoria ambiental para usuários de seus aprumados coletivos.

BON MOT

"A MAIORIA DAS PESSOAS É TÃO FELIZ QUANTO DECIDE SER" Abraham Lincoln



